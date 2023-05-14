Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi sona erdi. Seçim sonuçları ne zaman belli olacak merak konusu oldu. Peki, Seçim sonuçları belli oldu mu? 2023 Seçim sonuçları son durum ne? İşte detaylar...

Türkiye genelinde sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00 itibarıyla tamamlandı. Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Peki, Seçim sonuçları belli oldu mu? SON DAKİKA! 2023 Seçim sonuçları son durum ne? Detaylar haberimizde...

2023 OY VERME İŞLEMİ SONA ERDİ!

Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için, 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu. Yurt dışı temsilciliklerindeki oy verme işlemi 9 Mayıs'ta tamamlandı. Bulunduğu ülkede belirlenen sürede oy kullanamayanların gümrük kapılarında oy verme işlemleri de saat 17.00 itibarıyla bitti.

SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Saat 20.50 itibarıyla sandıkların yüzde 57.88'i açılırken adayların oy oranları şu şekilde:

Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 51.71

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 42.45

Sinan Oğan yüzde 5.32