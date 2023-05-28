Seçim sonuçları açıklandı mı? KESİNLEŞTİ Mİ? 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi sonucu

Genel seçimlerin ikinci turu, 28 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşti. Seçim sonuçları açıklandı mı? Cumhurbaşkanlığı seçimi sonucu kesinleşti mi? soruları günün en çok araştırılan başlıkları arasında yer aldı. Haberler.com/secim/ sayfasından takip edebileceğiniz seçim sonuçları hakkında detayları sizler için derledik.

Seçim sonuçları açıklandı mı, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın oy sayısı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ve ikinci tur seçim sonuçlarına dair güncel haberleri sizler için derledik. 13. Cumhurbaşkanı kim oldu, sorusuna yanıt aranırken son dakika seçim haberleri haberler.com/secim/ sayfasında. Seçim sonuçları açıklandı mı? Cumhurbaşkanlığı seçimi sonucu kesinleşti mi?

SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tur sonuçlarına ilişkin yayın yasağı saat 18.15 itibarıyla kalktı. Sandıkların şu ana kadar yüzde 98'i açılırken; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 52.09, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 47.91 oldu.

KENDİSİNİ BEKLEYEN KALABALIĞA SESLENDİ

Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nu geride bırakarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Erdoğan Kısıklı'daki evinin önünde toplanan kalabalığa hitap ederek "Biz İstanbul'u çok seviyoruz. İstanbul aşığıyız. İstanbul'la yola çıktık, İstanbul'la yola devam ediyoruz. Bugün Kısıklı bir başka, Üsküdar bir başka ve İstanbul bir başka. Değerli dava ve yol arkadaşlarım. Sizleri en kalbi duygularımla hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu milletimizin teveccühüyle tamamlamış bulunuyoruz. İki bayram arasında bize bir demokrasi bayramı yaşatan milletime şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

"SANDIĞA KOŞAN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Erdoğan açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Sandık başına giderek kendisi ve evlatlarının geleceği için iradesini ortaya koyan tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Teşkilatımızın tüm mensuplarını, kadın ve gençlik kollarımızı, sandık müşahitlerimizi, gönüllü olarak seçimin sağlıklı şekilde yürümesine katkıda bulunan herkesi, kampanya ekibimizi tebrik ediyorum. Kadınlarımızı tebrik ediyorum. Gençlerimizi tebrik ediyorum. Ve AK Parti davasına gönül veren tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum. Yurt dışında, yurt içinde ikinci tura göre özellikle yüksek oy oranlarıyla sandığa koşan herkese teşekkür ediyorum.