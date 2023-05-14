YSK Başkanı Ahmet Yener, "14 Mayıs 2023 seçimleri tüm yurtta sakin bir şekilde sonuçlandı. Saat 18:30 itibarıyla yayın yasağını kaldırmış bulunmaktayız. Tüm kamuoyunu YSK'nın geçici sonuçlarının açıklanmasını beklemesini duyururuz." ifadelerini kullandı. Arama motorlarında ise Seçim sonuçları açıklandı mı? 2023 seçim sandık sonuçları açıklandı mı? soruları merak ediliyor.

Seçim sonuçları açıklandı mı? sorusu araştırılıyor. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Vatandaşlar ise Seçim sonuçları açıklandı mı? 2023 seçim sandık sonuçları açıklandı mı? sorularını araştırıyor.

SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Türkiye genelinde ANKA Haber Ajansı'na göre %2.7 sandık açıldı ve Recep Tayyip Erdoğan %49,81 oy almışken, Kemal Kılıçdaroğlu %45.09 oy aldı. Sinan Oğan %4.55 oy alırken, Muharrem İnce ise %0.55 oy aldı.

Anadolu Ajans'ı verilerine göre ise %10.9 sandık açıldı ve Recep Tayyip Erdoğan %58.34 oy almışken, Kemal Kılıçdaroğlu %35.84 oy aldı. Sinan Oğan %5.21 oy alırken, Muharrem İnce ise %0.61 oy aldı.