Oy sayımının başlamasının ardından sonuçların gelmesi ile birlikte birçok vatandaş seçim sonuçları 2023 anlık takip için araştırma yapıyor. Birçok kişi televizyon kanallarının yanı sıra internet üzerinden Seçim sonuçları açıklandı mı? Sorusunu araştırıyor. İşte, SEÇİM SONUÇLARI 2023 ANLIK: Seçim sonuçları açıklandı mı? Seçim sonuçlarında son durum ne?

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Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi, Türkiye genelinde 14 Mayıs Pazar saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Sonuçlar da büyük oranda netleşti. Seçim gününün ardından oy sayma işlemleri devam ederken birçok kişi SEÇİM SONUÇLARI 2023'e odaklandır. İşte, SEÇİM SONUÇLARI 2023 ANLIK: Seçim sonuçları açıklandı mı? Seçim sonuçlarında son durum ne?

SEÇİM SONUÇLARI 2023 ANLIK

Sandıkların büyük bir çoğunluğu açılırken son bilgileri veren YSK Başkanı Ahmet Yener, "Saat 9.45 itibariyle seçim sonuçlarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Yüzde 99'luk yurt içinde açılma vardır. Yurt içinde 27 adet sandık açılmadı. Yurt dışında 1529 yurt dışı açılmayan sandık bulunmakta. Bu verilere göre, saat 9.45 itibariyle Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 49,40; sayın Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,96; Sayın Sinan Oğan yüzde 5,2; Sayın Muharrem İnce ise yüzde 0,44 oy oranına sahiptir. Veri girişi devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

İŞTE AÇILAN SANDIK VE ADAYLARIN OY ORANI

Sandıkların yüzde 99'u açılırken adayların oy oranları şu şekilde:

Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 49.37

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.99

Sinan Oğan yüzde 5.21

MİLYONLARCA İNSAN SANDIK BAŞINA GİTTİ

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için dün sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için, 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu. Yurt dışı temsilciliklerindeki oy verme işlemi 9 Mayıs'ta tamamlandı. Bulunduğu ülkede belirlenen sürede oy kullanamayanların gümrük kapılarında oy verme işlemleri de saat 17.00 itibarıyla bitti.