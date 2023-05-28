14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti. Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için oy verme işlemi 17.00'ye kadar sürecek. Arama motorlarında ise Seçim sonrası tatil mi? 2023 seçim sonrası okullar tatil mi? 29 Mayıs okul tatil mi? soruları aratılıyor.

Sandık sayımı kaçta başlıyor? sorusu merak ediliyor. 28 Mayıs günü Türkiye seçime gidiyor. Vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren oylarını kullanmaya devam ediyor. Oy kullanan vatandaşların gündeminde ise seçim sonrasının tatil olup olmadığı soruları yer aldı. Peki, Seçim sonrası tatil mi? 2023 seçim sonrası okullar tatil mi? 29 Mayıs okul tatil mi?

SEÇİM SONRASI TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin ertesi günü 15 Mayıs'ta, eğitim öğretime 1 gün ara verileceğini ve öğretmenlerin de idari izinli sayılacağını bildirdi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklaması şöyle oldu:

"Okullarımızı ve öğretmenlerimizi bir sonraki öğretim gününe rahat ve sağlıklı bir şekilde hazırlayabilmek için seçimin ertesi günü eğitim öğretime bir gün ara vereceğiz. 16 Mayıs'ta eğitim öğretim başlayacak. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız."