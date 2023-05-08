Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin ertesi günü olan 15 Mayıs'ta okulların tatil olup olmadığı hakkında açıklama yaptı. Seçime az bir zaman kala arama motorlarında Seçim sonrası okullar tatil mi 2023? Seçimden sonra okullar tatil mi? 15 Mayıs okul tatil mi olacak? soruları aratılıyor.

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Seçimden sonra okullar tatil mi? sorusu son günlerin gündeminde yer alıyor. 14 Mayıs seçimlerine kısa bir süre kalmasıyla beraber öğrenciler ve veliler arama motorlarında Seçim sonrası okullar tatil mi 2023? Seçimden sonra okullar tatil mi? 15 Mayıs okul tatil mi olacak? sorularının yanıtını araştırıyor. İşte detaylar...

SEÇİM SONRASI OKULLAR TATİL Mİ 2023?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin ertesi günü 15 Mayıs'ta, eğitim öğretime 1 gün ara verileceğini ve öğretmenlerin de idari izinli sayılacağını bildirdi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklaması şöyle oldu:

"Okullarımızı ve öğretmenlerimizi bir sonraki öğretim gününe rahat ve sağlıklı bir şekilde hazırlayabilmek için seçimin ertesi günü eğitim öğretime bir gün ara vereceğiz. 16 Mayıs'ta eğitim öğretim başlayacak. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız."