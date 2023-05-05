Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, seçime 9 gün kala katıldığı canlı yayında gündemle ilgili sorulara yanıt verdi. Son günlerde dolar ile ilgili iddialara da cevap verdi. Peki, Seçim sonrası dolar yükselecek mi? 14 Mayıs'tan sonra dolar artacak mı?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldığı canlı yayında "Piyasada dolar sıkıntısı var mı?" sorusunu yanıtladı. Bakan Nebati, "Seçim sonrası döviz kurlarındaki rallinin tekrar gerçekleşeceği dedikoduları gerçeği yansıtmıyor. Dövizdeki ikili fiyatın oluşması dedikoduları güçlendirse de ralli olması söz konusu değil" ifadelerini kullandı. Peki, Seçim sonrası dolar yükselecek mi? 14 Mayıs'tan sonra dolar artacak mı?

SEÇİM SONRASI DOLAR YÜKSELECEK Mİ?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldığı canlı yayında "Piyasada dolar sıkıntısı var mı?" sorusunu yanıtladı. Bakan Nebati, "Seçim sonrası döviz kurlarındaki rallinin tekrar gerçekleşeceği dedikoduları gerçeği yansıtmıyor. Dövizdeki ikili fiyatın oluşması dedikoduları güçlendirse de ralli olması söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

"RALLİ DEDİKODULARI GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

"Piyasada dolar sıkıntısı var mı?" sorusunu yanıtlayan Nebati "Döviz kurlarındaki rallinin tekrar gerçekleşeceği dedikoduları gerçeği yansıtmıyor. Dövizdeki ikili fiyatın oluşması dedikoduları güçlendirse de ralli olması söz konusu değil" diye konuştu.