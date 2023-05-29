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Seçim sonrası borsa ne olur? 2023 Seçim borsayı nasıl etkiler? Borsa yükselir mi, düşer mi?

Seçim sonrası borsa ne olur? 2023 Seçim borsayı nasıl etkiler? Borsa yükselir mi, düşer mi?

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Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turunun geride kalmasının ardından borsa hakkında araştırmalar yapılmaktadır. Seçim sonrasında borsa ne olacak merak konusu oldu. Peki, Seçim sonrası borsa ne olur? 2023 Seçim borsayı nasıl etkiler? Borsa yükselir mi, düşer mi? İşte detaylar...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Faiz 8.5'e indirildi, enflasyon da inecekCumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Faiz 8.5'e indirildi, enflasyon da inecek

Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı Seçimi 2. tur oylaması için oy verme işlemi dün akşam 17.00'de sona erdi. Seçim sonuçlarına göre borsa etkilenir mi sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Seçimden sonra borsa yükselir mi yoksa düşer mi merak konusu oldu. Peki, Seçim sonrası borsa ne olur? 2023 Seçim borsayı nasıl etkiler? Borsa yükselir mi, düşer mi? Detaylar haberimizde...

SEÇİM SONRASI BORSA NE OLUR?

2. tur seçimlerinden zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan balkon konuşmasında ekonomiye ilişkin önemli mesajlar verdi. Erdoğan, "Enflasyonun yol açtığı sıkıntıları gidermek refah kayıplarını telafi etmek önümüzdeki günlerin en acil konu başlığıdır. Faiz 8.5'e indirildi. Enflasyon da inecek. Üretim ekonomisi tasarlıyoruz. Üretim gücümüzün sağladığı imkanları herkesi şaşırtacak yeni bir ekonomik atılımın lokomotifi haline getireceğiz" diye konuştu.

"ÜRETİM EKONOMİSİ TASARLIYORUZ"

Onlar sana delikli kuruş bile vermezler. Tefeciden para isteyenin akıbeti sandıklarda ortaya çıktı. Yolumuza emin adımlarla yürüyoruz. Güven ve istikrar. Bu iki kavram çok önemli. Hep arkadaşlarımla bunu konuştum. Bununla yola devam edeceğiz. Güçlü ekonomiyi bunun üzerine kuracağız. Üretim ekonomisi tasarlıyoruz. Üretim gücümüzün sağladığı imkanları herkesi şaşırtacak yeni bir ekonomik atılımın lokomotifi haline getireceğiz."

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

Borsa İstanbul Seçim 2023 Gündem Ekonomi Haberler

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