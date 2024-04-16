Seçim sonrası anket sonucu yayınlandı! İşte yerel seçim sonrası ilk yapılan anket sonuçları

Seçim sonrası anket sonuçları! 31 Mart yerel seçimlerinin yankıları sürerken Türkiye Raporu, yaptığı anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Seçim sonrası anket sonucu merak ediliyordu. İşte yerel seçim sonrası ilk yapılan anket sonuçları haberimizde...

SEÇİM SONRASI İLK ANKET

31 Mart yerel seçimlerinin yankıları sürerken Türkiye Raporu, yaptığı anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Anketten çıkan sonuca göre; CHP birinci parti olurken AK Parti ikinci sırada yer aldı.

Ankette vatandaşlara "Bu pazar seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Ankete katılanların yüzde 35.2'si tercihini CHP'den yana kullanırken AK Parti'ye oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 29.8'de kaldı.

İşte anketten çıkan sonuç;

CHP: Yüzde 35.2

AK Parti: Yüzde 29.8

DEM Parti: Yüzde 10.5

MHP: Yüzde 7.7

YRP: Yüzde 5.7

İYİ PARTİ: Yüzde 4.0

ZP: Yüzde 3.4

TİP: Yüzde 0.9

Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki, anket sonuçlarıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Eylül 2019'dan beri her ay gerçekleştirdiğimiz Türkiye Raporu anketlerinde ilk defa Nisan 2024'te AK Parti birinci parti ve Erdoğan başarı seviyesi en yüksek lider çıkmadı" ifadelerine yer verdi.