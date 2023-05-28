Seçim sandık numarası nasıl öğrenilir ve seçmen sorgulama nasıl yapılır soruları gündeme geliyor. 2023 cumhurbaşkanlığı seçimleri bugün gerçekleşiyor. Seçmenler, seçim sandık numarası nasıl öğrenilir ve seçmen sorgulama nasıl yapılır merak ediyor. Peki, Seçim sandık numarası nasıl öğrenilir? Seçmen sorgulama nasıl yapılır?

Seçmenler, seçim sandık numarası nasıl öğrenilir ve seçmen sorgulama nasıl yapılır sorularını sıklıkla araştırıyor. Seçim sandık numarası nasıl öğrenilir ve seçmen sorgulama nasıl yapılır soruları gündeme geliyor. Seçim sandık numarası nasıl öğrenilir? Seçmen sorgulama nasıl yapılır? Detaylar haberimizdedir…

SEÇİM SANDIK NUMARASI NASIL ÖĞRENİLİR?

2023 cumhurbaşkanlığı seçimi 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşiyor. Seçmenler, seçim sandık numarasını merak ediyor. Bunun için e-devlet üzerinden seçim sandık numarasını ve hangi okulda oy kullanacağınızı öğrenebilirsiniz.

SEÇMEN SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Seçmen sorgulama işleminizi e-devlet üzerinden yapabilirsiniz.