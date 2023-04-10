Seçim Pusulası 2023! Seçim pusulasında hangi parti nerede, kaçıncı sırada? Seçim pusulası görseli!

Kurmayların yoğun çalışmaları ve genel başkanların son noktayı koymasıyla hazırlanan milletvekili aday listeleri dün YSK'ya teslim edildi. Hemen hemen tüm partilerin listelerinde yer alan birçok isim ilgi odağı oldu, gündeme damgasını vurdu. 14 Mayıs'ta sandık başında karşılaşılacak tablo ise merak konusu oldu. Peki, Seçim pusulasında hangi parti nerede, kaçıncı sırada? İşte, Seçim Pusulası 2023!

Seçim pusulası nasıl? Kurmayların yoğun çalışmaları ve genel başkanların son noktayı koymasıyla hazırlanan milletvekili aday listeleri dün YSK'ya teslim edildi. Hemen hemen tüm partilerin listelerinde yer alan birçok isim ilgi odağı oldu, gündeme damgasını vurdu. 14 Mayıs'ta sandık başında karşılaşılacak tablo ise merak konusu oldu. Peki, Seçim pusulasında hangi parti nerede, kaçıncı sırada? İşte, Seçim Pusulası 2023 haberimizde...

SEÇİM PUSULASI 2023

Siyasi partilerin dün aday listelerini YSK'ya teslim etmesiyle oy pusulası son halini aldı. Bazı partilerin seçime ortak liste ile girme kararı sonrasında, seçime gireceği kesinleşen ve oy pusulasında bulunan parti sayısı 32'den 26'ya düştü.

6 PARTİ PUSULADAN ÇIKARILDI

YSK'ya listelerini teslim eden partiler arasında eksikleri bulunan partilere bu hafta bildirim yapılacak. Mevcut tabloya göre pusuladan 6 parti çıkarıldı. Böylece 26 partinin logosu ve ismi pusulada yer alacak.

MİLLET İTTİFAKI 2 PARTİYLE KATILIYOR

Listelerin teslimine günler kala seçime CHP listelerinden girme kararı alan 4 parti de pusuladan çıkarılacak. DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Parti ve Demokrat Parti pusulada olmayacak.

SARIGÜL'ÜN PARTİSİ DE PUSULADA YOK

Ayrıca Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayıp Erzincan 1. sıradan aday Mustafa Sarıgül'ün liderliğini yürüttüğü Türkiye Değişim Partisi ve Yeni Türkiye Partisi de seçimde yer almayacak.

İşte 14 Mayıs'ta kullanılacak pusulanın son hali;