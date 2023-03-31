Seçim propaganda dönemi ne zaman başlıyor? Propaganda dönemi ne zaman bitiyor? Propaganda dönemi nasıl oluyor?

Cumhurbaşkanı seçimi için süreç işlemeye devam ediyor. İsmi kesinleşen 4 aday için itiraz süresi sona erdi. YSK itirazları değerlendirmek için bir kez daha toplandı. Cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılan itirazlar Yüksek Seçim Kurulu tarafından karara bağlandı. Arama motorlarında ise Seçim propaganda dönemi ne zaman başlıyor? Propaganda dönemi ne zaman bitiyor? Propaganda dönemi nasıl oluyor? soruları yer aldı.