Seçim paraları ne zaman yatacak 2023? Seçim paraları yattı mı? Seçim paraları nereye yatıyor? Seçim paraları ne kadar?

Türkiye 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerini geride bırakırken sandıklarda müşahitlik yapanlar sık sık Seçim paraları ne zaman yatacak 2023? Seçim paraları ne kadar? Seçim paraları yattı mı? Seçim paraları nereye yatıyor? Seçim paraları ne zaman ödenir? Müşahit parası ne zaman yatar? sorularını soruyor.

Türkiye kritik bir seçimi atlatırken sandıklarda görevli olup sandıkların güvenliğini sağlayan müşahitlerin ücretlerinin ne zaman yatacağı merak konusu oldu. Peki, Seçim paraları ne zaman yatacak 2023? Seçim paraları ne kadar? Seçim paraları yattı mı? Seçim paraları nereye yatıyor? Seçim paraları ne zaman ödenir? Müşahit parası ne zaman yatar? sorularını soruyor. İşte tüm bu soruların cevapları…

SEÇİM PARALARI NE ZAMAN YATACAK 2023?

Sandık başında görev yapan müşahitler ödemeler hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Seçim paraları ne zaman yatacak? YSK sandık görevlisi ücretleri kaç günde yatar? Seçim paraları ne kadar? Seçim paraları yattı mı?soruları ise sık sık soruluyor.

YSK

SEÇİM PARALARI YATTI MI?

Türkiye sandığa gitti 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde sandıklarda yüzbinlerce müşahit bulundu. Oy vermek isteyen vatandaşlara yardım eden müşahitler aynı zamanda oyların sayımını da yaparken sandık güvenliğini de sağladılar. YSK, müşahit paralarının ne zaman yatacağı konusunda bir duyuru yapmadı. YSK açıklama yaptığında haberimize eklenecektir. Müşahitlik paraları sadece "Müşahit Görev Belgesi"ne sahip olan kişilere ödenecektir. Gönüllü müşahitlik yapanlara ödeme yapılmamaktadır.

YSK

SEÇİM PARALARI NEREYE YATIYOR?

Müşahit (gözlemci) sandık kurulunun oluşturulması, oy kullanma, tasnif ve tutanakların tutulması işlemlerini takip eder, gerektiği yerlerde itiraz eder. Müşahitler, siyasi partilerin ve bağımsız adayların belirleyip İlçe Seçim Kurulu'na sundukları liste üzerinden kura ile belirlenirler. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde sandık başlarında bulunan yüzbinlerce müşahit ise seçim paraları nereye, ne zaman yatıyor? sorularını soruyor.