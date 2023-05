Seçim öncesi okunacak dualar sureler ve oy vermeden okunacak dualar!

Türkiye yarın gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine kilitlenirken, seçim yasakları da saat 18.00 itibarıyla başladı. Buna göre propaganda yasağı 24 saat boyunca geçerli olacak. Yarın sabah 06.00'dan itibaren alkol satışı yapılamayacak. Kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Peki, Seçim öncesi okunacak dualar sureler, oy vermeden okunacak dualar

SEÇİM ÖNCESİ OKUNACAK DUALAR SURELER, OY VERMEDEN OKUNACAK DUALAR VAR MI?

Seçim için özel bir dua bulunmayıp devletin milletin huzuru için dua ederek devletin geleceği için hayırlı dileklerde bulunabiliriz.

Diyanet İşleri Başkalığı,Yalova Müftülüğü İlMüftüsü Turgut Uçar'ın yayınladığı dua ile en kalbi duygularınızı ifade edebilirsiniz:

Allahım! Sana sonsuz hamd, Peygamber efendimize, O'nun ashabına, ehli beytine ve bütün Peygamberlere salatü selam olsun. Lütfettiğin sayısız nimetler için sana sonsuz şükürler ediyoruz şükrümüzü kabul eyle.

Allahım! Sana inandık ve sana güvendik. Davetine uyarak, Kitabını tasdik ederek ve Peygamberimizin sünnetine uyarak huzuruna geldik, ellerimizi açtık ve boynumuzu büktük. Yalnızca dualarımızın kabulünü ve günahlarımızın da affını diliyoruz, bizleri huzurundan boş çevirme. Senin sevgine, rızana, rahmetine ve cennetine layık kullarından olmayı nasip eyle.

Ya Rab! Bilerek veya bilmeyerek, pek çok günah işledik. Şimdi affetmen için yalvarıyoruz. Affedilmemiş günah, örtülmemiş ayıp, şifasız hastalık ve ödenemez borç bırakma. Ölüm acısı ve kabir azabı yaşatma, mahşer günü de yüzlerimizi kara çıkartma Allahım.

Bizlere dünya ve ahirette iyilik ve güzellikler nasip eyle. Ülkemizi dirlik ve düzenlikten, milletimizi de birlik, kardeşlik, barış ve güven ortamından ayırma. Her türlü günah, nifak, terör, şiddet ve kötülüklerden muhafaza eyle. Şehrimizi, ülkemizi, dindaş ve soydaşlarımızı ve bütün insanları, görünür görünmez kaza, bela ve musibetlerden de koru ya Rabbi.

Malımızı ve ailemizi kötü akıbetlerle ve onlar hakkında acı haberlerle karşılaştırma. Çocuklarımızı ve gençlerimizi Allah ve Peygamber tanıyan, İslam ahlakıyla yaşayan, vatanına ve milletine hizmet eden, anne-baba duası almayı vazife sayanlardan eyle.

Ya Rabbel âlemin! Devletimizi ilelebet payidar, milletimizi de bahtiyar eyle. Vatanımızı bölmek ve kutsal değerlerimize zarar vermek isteyenlere fırsat verme.

Ya Rab! İmanımızı söndürtme, bayrağımızı indirtme, ezanımızı dindirtme, kardeşi kardeşe öldürtme ve güzel vatanımızı da böldürtme.

Vatanımızı ve milletimizi tüm tehlikelerden koru. Şanlı ordumuzu ve kahraman güvenlik güçlerimizi her zaman ve her yerde muvaffak eyle. Devlet ve millet hizmetinin her kademesinde görev yapanlara kolaylıklar ve başarılar lütfeyle.

Necip milletimizi mahzun ve mahcup eyleme. Devletimize asla zeval verme. Tuzak kurmak isteyenlere de sen fırsat verme Allah'ım.

Dini, devleti ve vatanı uğrunda çarpışırken, canlarını feda eden şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi şükranla ve dualarla anıyoruz. Sen onlara rahmetinle muamele eyle.

Kederli ailelerine de sabru cemil ve bol ecir ihsan eyle.

Ya Rab! Bizleri kendine layık bir kul, Habibine de layık bir ümmet eyle. Bu dünyada O'nun doğru izinden, mahşerde de nurlu yüzünden mahrum eyleme.

Ya Rab! Senden cenneti ve bizi cennete götürecek hayırlı ameller diliyoruz, bizlere nasip eyle. Cehennemden ve cehenneme düşürecek her türlü kötülükten de sana sığınıyoruz, bizleri muhafaza eyle. Tüm korktuklarımızdan emin ve her umduğumuza da nail eyle.

Dünyanın birçok yerinde ezilen, üzülen, açlık ve yokluk çeken, mazlum dindaş ve soydaşlarımıza imdat eyle.

Yetimleri, yoksulları, kimsesiz ve garipleri boynu bükük bırakma. Onlara yardım edecek hayır sahibi kullarını eksik eyleme.

Ya Rabbi! Ahir ve akıbetimizi hayreyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Sağlık ve afiyette daim eyle. Dert verip, derman aratma. '' Bir yudum su '' diye, kimselere yalvartma.

Bizleri İslam'ın yolundan ve Kur'anın ruhundan ayırma. Kur'anı kalbimize gıda, ruhumuza cila, kabrimize nur, maddi ve manevi dertlerimize de deva eyle.

Gönüllerimizde olduğu halde, sözle ifade edemediğimiz niyet ve isteklerimizden, hayırlı olanları sen bize ikram eyle.

Merhametlilerin en merhametlisi olan yüce Allahım! Bizi, anne-babalarımızı ve bütün inananları bağışla. Şüphesiz sen işiten ve dualarımızı kabul edensin.

Âmin, bihurmeti Taha ve Yasin , ve bihurmeti seyyidil-mürselin, velhamdülillahi Rabbil-alemin.