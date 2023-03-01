Seçim ne zaman yapılacak? Seçim tarihi belli mi, kesinleşti mi? Seçim hangi tarihte yapılacak, ertelenecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Seçim ne zaman yapılacak? Sorusu, yapılan açıklamalar ile birlikte yanıt buldu. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup toplantısında konuştu. Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler sonrası yeniden başlayan seçim tarihi tartışmalarına da değindi. Peki, Seçim ne zaman yapılacak? Seçim tarihi belli mi, kesinleşti mi? Seçim hangi tarihte yapılacak, ertelenecek mi?

SEÇİM NE ZAMAN YAPILACAK?

Muhalefetin deprem sonrası hükümete olan eleştirilerine yanıt veren Erdoğan, "Kimi eksiklikler, aksaklıklar yaşanmıştır ama herkes şahittir ki var gücümüzle yardıma koştuk. Birilerinin insanlarımızla birlikte devletin de enkaz altında kalmasını ellerini ovuşturarak beklediğini biliyoruz. Acilen yapılması gereken tüm işler yapılınca bunlar da eski kimliklerine büründüler. Bu sirk cambazları, bu felaket tellalları bölgeye bugüne kadar ne kadar gittiler? Biz bölgeye iki kez gittik, arkadaşlarım zaten sürekli bölgede" ifadelerini kullandı.

SEÇİM 14 MAYIS'TA MI YAPILACAK?

Seçim tarihi tartışmalarına da değinen Erdoğan, "Bugün yavru muhalefet çıkmış yargıyı bizim yönlendirdiğimizi, bizim adeta yön verdiğimiz söylüyor. Ya ayıptır. Türkiye'de Erdoğan'ın bu konuda nasıl davrandığını Rabbim bilir. Sen önce kendini düzelt. Bu millet inşallah 14 Mayıs'ta gereğini yapacaktır. Bu tür kuru sıkı atanlara da prim vermeyecektir. Birileri için oturduğu yerden atıp tutmak kolay" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Ülke olarak her ne kadar birileri kabul etmese de asrın felaketi diye nitelenen 7.7 ve 7.6 ve sonrasında gelen büyüklüğü 6.6'ya kadar çıkan 11 bin 400 sarsıntı yaşadık. Bölgede 62 ilçede ve 10 bin 190 köyde çok ciddi yıkımlara neden olan depremleri yaşamaya devam ediyoruz. Büyüklükleri 4'ün, 5'in, 6'nın üzerine çıkabilen deprem tedirginliği sürüyor. Sürecin normal olmadığını tüm bilim insanları söylüyor. Türkiye bir çeşit deprem fırtınasına tutulmuş durumdadır.