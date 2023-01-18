Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı seçimine gideceği tarih merak konusu olurken Seçim ne zaman yapılacak? Soruları vatandaşlar tarafından merak konusu haline gelmişti. Peki, Seçim ne zaman yapılacak? 2023 seçimleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihini verdi!

14 Mayıs'a kaç gün var? 14 Mayıs kaç gün sonra, hangi güne denk geliyor? 14 Mayıs cumartesi mi, pazar mı?

Seçim ne zaman yapılacak? Sorusu, Türkiye artık ayların kaldığı Cumhurbaşkanlığı seçimine kilitlenirken en çok araştırılanlar arasında yer alıyordu. Bugün AK Parti'nin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan güçlü bir mesaj verdi. Peki, Seçim ne zaman yapılacak? 2023 seçimleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihini verdi!

SEÇİM NE ZAMAN YAPILACAK?

Türkiye artık ayların kaldığı Cumhurbaşkanlığı seçimine kilitlenirken, vatandaşların sandığa gideceği gün konusunda kamuoyuna yansıyan tarihlerden biri de 14 Mayıs 2023'dü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada şimdiye kadarki en güçlü 14 Mayıs mesajını verdi.

NEDEN 14 MAYIS?

14 Mayıs 1950'de Adnan Menderes'in kazandığı seçimi hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Siyasetin günlük hercü merci içinde insanların söyledikleri sözler elbette önemlidir. Ancak aynı insanların sandık başında nelere bakacaklarıdır. Rahmetli Menderes 14 Mayıs'ta 'Yeter söz milletin' diyerek sandıktan ezici bir zaferle çıkmıştır. Aynı şekilde Rahmetli Özal, darbenin gölgesinde girdiği seçimde önemli bir başarı kazanmıştır.

"MİLLETİMİZ 73 YIL SONRA AYNI GÜN ALTILI MASAYA YANITINI VERECEK"

Biz de 'Artık hiçbir şey eskisi olmayacak' diyerek hükümete gelmiştik. Şimdi de 'Söz de karar da gelecek de milletindir' diyerek milletin desteğine talibiz. Milletimiz 73 yıl sonra aynı gün altılı masaya yanıtını verecek. Vesayet heveslilerine rağmen Türkiye Yüzyılı'nı başlatacağız.