Kahramanmaraş merkezli meydana gelen, binlerce kişinin hayatını kaybettiği depremlerin ardından cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ne zaman olacağına yönelik tartışmalar başladı. Peki, Seçim ne zaman, 14 Mayıs'ta mı? Seçim tarihi belli mi, ne zaman yapılacak? İşte, seçim 14 Mayıs mı detaylar...

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Seçim ne zaman? Kahramanmaraş merkezli meydana gelen, binlerce kişinin hayatını kaybettiği depremlerin ardından cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ne zaman olacağına yönelik tartışmalar başladı. Peki, Seçim ne zaman, 14 Mayıs'ta mı? Seçim tarihi belli mi, ne zaman yapılacak? İşte, seçim 14 Mayıs mı detaylar haberimizde...

SEÇİM NE ZAMAN?

Depremlerin ardından seçimlerin erteleneceğine yönelik tartışmalar devam ederken, cumhurbaşkanlığından dikkat çeken bir açıklama geldi. ABD basınına konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Önümüzdeki günlerde aksi yönde bir siyasi mutabakat olmadıkça eğilim, seçimin vaktinde yapılması yönünde. Şu anda 14 Mayıs'ta olacak gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.

"14 MAYIS'TA OLACAK GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Seçimlerin tarihi merak konusu olurken, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. CNN International'dan Becky Anderson'un programına konuk olan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Önümüzdeki günlerde aksi yönde bir siyasi mutabakat olmadıkça eğilim, seçimin vaktinde yapılması yönünde. Şu anda 14 Mayıs'ta olacak gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.

ARINÇ VE KILIÇDAROĞLU DA YORUM YAPMIŞTI

Öte yandan AK Parti'nin kurucularından eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, devlet bürokrasisinin vatandaşlarımızın yaralarına merhem olmasına odaklanması için seçimlerin ivedilikle ertelenmesi lazım" demişti. Arınç'ın açıklaması tartışmalara yol açarken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Savaş olmadığına göre seçim ertelenemez" yorumunu yapmıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA 14 MAYIS'TAN YANA

Ayrıca, Bloomberg ajansı da daha önce Erdoğan'ın seçim takvimi planına bağlı kalmak istediğini aktarmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurmaylarıyla geçen hafta seçim takvimi konusunda görüşmelerde bulunduğunu yazan Bloomberg, bu görüşmeler sonucu 14 Mayıs tarihinin öne çıktığını, ancak 18 Haziran tarihinin de masada tutulduğunu bildirmişti.