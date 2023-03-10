Seçim müzikleri yasaklandı mı? Seçimlerde partiler müzik kullanacak mı?
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Seçim tarihini 14 Mayıs olarak resmileştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlere yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu .Sesiz bir seçim olacak vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlerde parti müziklerinin kullanıp kullanılmayacağına yönelik soruya ise Cumhurbaşkanı Erdoğan "Biz Cumhur ittifakı olarak kullanmayacağız" ifadesini kullandı. Peki, Seçimlerde müzik yasaklandı mı? Seçimlerde partiler müzik kullanacak mı? 2023 Seçimleri nasıl yapılacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Kendimize bütün müzikleri yasaklıyoruz. Müziksiz bir kampanya olacak. İkili görüşmelerimiz ile kampanyamızı sürdüreceğiz. İfadelerine konuşmasında yer verdi. Buna göre önümüzdeki 14 Mayıs 2023 Genel seçimlerde siyasi partiler seçim müziklerini kullanılması ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu seçimde Cumhur İttifakı olarak kendimize hazırladığımız bütün müzikleri yasaklıyoruz. Müziksiz bir kampanya olacak "ifadelerinin ardından tüm siyasi partilerin seçim kampanyalarında müzik kullanılması beklenmiyor. Buna göre Siyasi partiler seçim ve parti müziklerini 2023 Seçim sürecinde kullanmayacak.
Cumhurbaşkanı adayının, seçilebilmesi için geçerli oyların salt çoğunluğunu alması (en az yüzde 50 oran + 1 oy) gereken iki turlu sistemle seçilir. Hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamazsa, ilk turda en çok oy alan iki aday arasında ikinci tur yapılır ve ardından salt çoğunluğu alan aday Cumhurbaşkanı seçilir.
Bu Pazar seçim olsa sizce kim kazanır?— Haberler.com (@Haberler) March 8, 2023