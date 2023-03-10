Seçim müzikleri yasaklandı mı? Seçimlerde partiler müzik kullanacak mı?

Seçim tarihini 14 Mayıs olarak resmileştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlere yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu .Sesiz bir seçim olacak vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlerde parti müziklerinin kullanıp kullanılmayacağına yönelik soruya ise Cumhurbaşkanı Erdoğan "Biz Cumhur ittifakı olarak kullanmayacağız" ifadesini kullandı. Peki, Seçimlerde müzik yasaklandı mı? Seçimlerde partiler müzik kullanacak mı? 2023 Seçimleri nasıl yapılacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için geri sayım başlarken, kesin tarih de açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhur İttifakı adaylığını bir kez daha dile getirdi. Seçim tarihi konusunda ise 14 Mayıs'ta mutabık kalındı. Karalın resmi gazetede kısa süre içerisde yayınlanması bekleniyor. Peki Seçimlerde müzik yasaklandı mı? Seçimlerde partiler müzik kullanacak mı? 2023 Seçimleri nasıl yapılacak? Detaylar haberimizde..

SEÇİM MÜZİKLERİ YASAKLANDI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Kendimize bütün müzikleri yasaklıyoruz. Müziksiz bir kampanya olacak. İkili görüşmelerimiz ile kampanyamızı sürdüreceğiz. İfadelerine konuşmasında yer verdi. Buna göre önümüzdeki 14 Mayıs 2023 Genel seçimlerde siyasi partiler seçim müziklerini kullanılması ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı.

SEÇİMLERDE PARTİLER MÜZİK KULLANACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu seçimde Cumhur İttifakı olarak kendimize hazırladığımız bütün müzikleri yasaklıyoruz. Müziksiz bir kampanya olacak "ifadelerinin ardından tüm siyasi partilerin seçim kampanyalarında müzik kullanılması beklenmiyor. Buna göre Siyasi partiler seçim ve parti müziklerini 2023 Seçim sürecinde kullanmayacak.

2023 SEÇİMLERİ NASIL YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı adayının, seçilebilmesi için geçerli oyların salt çoğunluğunu alması (en az yüzde 50 oran + 1 oy) gereken iki turlu sistemle seçilir. Hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamazsa, ilk turda en çok oy alan iki aday arasında ikinci tur yapılır ve ardından salt çoğunluğu alan aday Cumhurbaşkanı seçilir.