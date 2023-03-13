2023 Seçimlerine geri sayı başladı. Partilerin Cumhurbaşkanı adaylarımda belli olmaya başladı. Millet infakının adayı Kemal Kılıçtaroğlu olurken ,Cumhur ittifakının adayı ise Ak parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Vatandaşlar seçimlerde seçim mürekkebi uygulamasının uygulanıp uygulanmayacağını araştırıyorlar. Peki, Seçim mürekkebi nedir? Seçim mürekkebi uygulaması 2023 Seçimlerinde kullanılacak mı? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

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Resmi Gazetede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle Seçim tarihide belli oldu. Seçimlerde kullanılan parmak boyası uygulaması gündem oldu. 14 Mayıs'ta parmak boyası uygulamasının kullanılıp kullanılmayacağı merak ediliyor. Peki, Seçim mürekkebi nedir? Oy verme işlemleri ne zaman, saat kaçta başlayacak? Seçim mürekkebi uygulaması 2023 Seçimlerinde kullanılacak mı? Detaylar haberimizde...

SEÇİM MÜREKEBİ NEDİR?

Parmak boyası yani seçim mürekkebi, seçimlerde hileye karşı kullanılan mürekkep için verilen isimdir. İçindeki gümüş nitratın sürüldüğü yere nüfuz etme özelliği olan mürekkepler "silinmez mürekkep" olarak biliniyor; ayrıca demir, sülfat gibi kimyasallar içeriyor. Bu mürekkep Türkiye'den başka Filipinler, Etiyopya, Uganda gibi ülkelerdeki seçmenlerin parmaklarına sürülüyor. 20 santilitrelik bir şişe mürekkep ortalama 236 kişinin parmağını boyayabiliyor.2009 yerel yönetim seçimlerinde oy kullanıldıktan sonra seçim mürekkebi sürme işleminden vazgeçilmiştir.

SEÇİMLERDE OY VERME İŞLEM SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

TBMM28. Dönem Cumhurbaşkanı ve Milletvekili genel seçileri 14 Mayıs Pazar günü81 ilde yapılacak. Oy verme işlemi 08.00 ile 17.00 saatleri arası yapılacak. Oy sayımı ise saat 17. 00 dan sonra başlayacak.

2023 SEÇİMLERİNDE KULLANILACAK MI?

İYİ Parti'nin YSK Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, "seçimlerde parmak boyası uygulansın" talepleri hakkında, YSK'nın, yasal düzenleme gerektiği gerekçesiyle "işlem yapılmasına yer olmadığı" kararı verdiğini duyurdu.