Seçmen listeleri ne zaman açıklanacak? Seçim günü neler yasak olacak?

2023 Seçimlerine geri sayım başladı. Partiler Cumhurbaşkanı adaylarını peş peşe açıklarken yurttaş seçmen listelerinin açıklanacağı tarihi araştırmaya koyuldu. Peki, Seçim listeleri ne zaman açıklanacak? Seçim günü neler yasak olacak? Seçim günü saat kaça kadar oy verilecek? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

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Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçimi Kurulu Kararına göre, Seçim Başlangıç Takvimi 18 Mart 2023 olarak kabul edildi. Bu gelişmenin ardından yurttaşlar seçim listelerinin açıklanacağı tarihi araştırmaya koyuldu. Peki, Seçim listeleri ne zaman açıklanacak? Seçim günü neler yasak olacak? Seçim günü saat kaça kadar oy verilecek? Detaylar haberimizde...

SEÇMEN LİSTELERİ NE ZAMAN ASKIYA ÇIKACAK?

Seçmen listeleri düzeltme ve eksiklerin tamamlanması için 20 Mart saat 08.00'de askıya çıkacak, 2 Nisan Pazar günü saat 17.00'de askıdan indirilecek. Bu süre içinde, kaydı olmayan depremzedeler ve diğer seçmenler ilgili ilçe seçim kurullarına başvurarak seçmen olabilecekler.

SEÇİM GÜNÜ SAAT KAÇA KADAR OY VERİLEBİLECEK?

2023 Seçimlerinde vatandaşlar, 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü 08.00-17.00 saatleri arasında oy kullanabilecek. Oy sayımı işlemleri saat 18.00 da başlayacak.

SEÇİM GÜNÜ YASAKLAR NELER OLACAK?

Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak. Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.

Vatandaşların elektronik posta adreslerine, taşınabilir ya da sabit telefonlarına görüntülü, sesli veya yazılı mesaj göndermek suretiyle propaganda yapılaması yasak olacak. Ancak siyasi partiler kendi üyelerine sesli, görüntülü veya yazılı mesajları her zaman gönderebilecek.

YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler 28 Mayıs'ta da uygulanacak. Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak. Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.

Seçim zamanında genel yollar üzerinde, mabetlerde, kamu hizmeti görülen bina ve tesisler ile ilçe seçim kurullarınca gösterileceklerden başka meydanlarda toplu olarak sözlü propaganda yapılması yasak olacak. Fakültelerin, öğrenci yurtlarının, teknik ve idari birimlerin bulunduğu etrafı kapalı ve giriş çıkışların kontrollü yapıldığı üniversitelerin kampüslerindeki tüm açık ve kapalı alanların öğrenciler ve personel tarafından ortak alan olarak tamamen kamu hizmeti için kullanılmasından dolayı bu alanlarda seçim propagandası ve seçim toplantısı yapılamayacak.