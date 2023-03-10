Bir süre önce açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 Mart tarihini işaret ederek seçim kararı alınacağını ifade etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün seçimlerin yenilenmesine yönelik kararı açıklaması Ankara kulislerde bekleniliyor. Peki, Seçim kararı Resmi Gazetede yayınladı mı? 2023 Seçimleri ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçim takvimi belli oldu mu? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

2023 Seçimlerine geri sayım başladı. Millet ittifakının Cumhurbaşkanı adayını açıklamasının ardından 2023 Cumhurbaşkanlığı genel seçim tarihi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerin yenilenmesine yönelik kararı bekleniliyor. Peki, Seçim kararı Resmi Gazetede yayınladı mı? 2023 Seçimleri ne zaman yapılacak? Detaylar haberimizde...

SEÇİM KARALI RESMİ GAZETEDE YAYINLADI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerin yenilenmesine yönelik kararı cuma namazı çıkışı açıklama yapmasının ardından, kararın Resmi Gazete'de yayınlanması bekleniliyor. Bu gece, 11 Mart için çıkacak Resmi Gazete'de seçim kararını yayımlayacağı ifade ediliyor. Buna göre Seçim karalı henüz resmi gazetede yayınlanmazken seçimlerin yenilenmesi kararının kısa süre içerisde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlana kararname ile kamuoyu ile paylaştırması bekleniliyor.

Daha öncece seçim kararı ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamayı yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan"Resmi olarak 10 Mart'ta yetkimizi kullanacağız ve ondan sonra 60 gün süre var. O süreyi de Yüksek Seçim Kurulu değerlendirecek "ifadelerine konuşmasında yer vermişti.

2023 SEÇİMLER NE ZAMAN YAPILACAK?

En son Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı külliyesinde Cumhurbaşkanı Erdoğanın başkanlığında yapılan Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 Seçimleri hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"İnşallah 10 Mart Cuma günü Anayasa'nın bize verdiği yetkiye dayanarak alacağımız seçim kararının ertesi gün Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla süreci başlatıyoruz. Tabii bu kararın yayımlandığı 11 Mart itibariyle seçim takvimiyle ilgili hususlar Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yetki alanına girmektedir" ifadelerine konuşmasında yer verdi.

Buna göre Türkiye'de 2023 Seçimleri 14 Mayıs Pazar günü yapılması bekleniliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim kararını 10 Mart tarihide Resmi Gazetede yayınlanarak açıklaması bekleniliyor.