Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi 2. turu için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başladı. 17.00'ye kadar sürecek oy verme işlemi sırasında 60 milyondan fazla seçmen sandık başına gidecek. Peki, Seçim kağıdı nasıl? Seçim kağıdında kaç aday var? Seçim kağıdında kaç kişi var?

Türkiye'nin, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanını belirleyeceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kurulacak. Seçimde yurt içinde 60 milyondan fazla seçmen oy kullanacak. Peki, Seçim kağıdı nasıl? Seçim kağıdında kaç aday var? Seçim kağıdında kaç kişi var?

SEÇİM KAĞIDI NASIL?

Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarışacağı seçimde oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 08.00'de başlayacak, saat 17.00'de sona erecek. Ancak saat 17.00'ye geldiği halde, sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanabilecek.

OY NASIL KULLANILIR?

Kapalı oy verme yerleri, oyların gizliliğini ve seçmenlerin oylarını tam bir serbestlik içinde vermelerini sağlayacak, dışarıdan içerisinin gözetlenmesine imkan bırakmayacak şekilde olacak. Sandık başında görevli partili kurul üyeleri, adaylar ve gözlemciler (müşahitler), rozet, amblem veya partisini belirtir herhangi bir işaret taşımayacak. Sandık kurulu başkan ve üyeleri, göreve başlamadan önce ilk önce sandık başında bulunanlar önünde ant içecek ve sandığın boş olduğunu kontrol edecek. Sandık alanında düzeni, sandık kurulu başkanı sağlayacak. Başkan, düzeni bozmaya yeltenenleri uyaracak, uyarıyı dinlemeyenleri sandık alanı dışına çıkarabilecek. Sandık alanında alınacak tedbirler, seçmenlerin sandık başı işlemlerini izlemelerini engelleyecek nitelikte olamayacak. Oy verme işlemi sırasında gebeler, hastalar, engelliler ve yaşlılara öncelik tanınacak. Sandık başında seçmene, vereceği oy hakkında hiç kimse müdahale, telkin ve tavsiyede bulunamayacak. Seçmenler, oylarını kullandıktan sonra sandık başından ayrılacaklar.