Seçim ilk sonuçlar ne? CANLI seçim sonuçları! Seçim sonuçları nereden bakılır?

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti. Oy sayımına başlandı. Peki ilk sonuçlar ne? Seçim sonuçları açıklandı mı? Seçim sonuçları nereden bakılır? İşte Canlı seçim sonuçları!

Canlı seçim sonuçları! 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti. Oy sayımına başlandı. Peki ilk sonuçlar ne? Seçim sonuçları açıklandı mı? Seçim sonuçları nereden bakılır? İşte Canlı seçim sonuçları haberimizde...

SEÇİM SONUÇLARI

Cumhurbaşkanı Seçimi 2. turu için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Seçim yasağının kaldırılmasının ardından sonuçları Haberler.com seçim sayfasından takip edebilirsiniz.

60 MİLYONDAN FAZLA SEÇMEN VAR

Türkiye'nin 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 885 sandık kuruldu. Seçimde yurt içinde 60 milyondan fazla seçmen oy kullanıyor. Seçimde, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı.

SANDIKLAR AÇILIYOR

Saat 17.00'ye geldiği halde, sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanacak. Oy verme işleminin bitmesiyle kullanılan oyların sayım ve dökümü yapılmaya başlandı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda seçmen sayısına, 18 yaşına girmiş olan 47 bin 523 yeni vatandaş daha eklendi.