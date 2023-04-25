2023 seçimlerinde, seçim ikinci tura kalırsa ne zaman olacağı ve 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur ne zaman yapılır soruları sıklıkla araştırılıyor. 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili için halk sandığa gidecektir. Peki, Seçim ikinci tura nasıl kalırsa ne zaman olacak? 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur ne zaman yapılır?

14 Mayıs 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçilecektir. Ancak seçim ikinci tura kalırsa ne zaman olacağı merak ediliyor. Seçim ikinci tura nasıl kalırsa ne zaman olacak ve 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur ne zaman yapılır sorularına yanıt aranıyor. Seçim ikinci tura nasıl kalırsa ne zaman olacak? 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur ne zaman yapılır? Detaylar haberimizdedir…

SEÇİM İKİNCİ TURA NASIL KALIRSA NE ZAMAN OLACAK?

Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday, Cumhurbaşkanı seçilir. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci Pazar günü ikinci oylama yapılır. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış bulunan iki aday katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilir.

İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması hâlinde; ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılır. Ancak ikame, geçici sonuçların ilânını takip eden gün saat 17.00'ye kadar yapılabilir.

Oylamalara tek adayla gidilmesi hâlinde, oylama referandum şeklinde yapılır. Geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilir. Oylamada, adayın geçerli oyların salt çoğunluğunu alamaması hâlinde seçim yenilenir ve kesin sonuçların ilânından sonra gelen kırkbeşinci günü takip eden ilk Pazar günü sadece Cumhurbaşkanı seçimi yapılır.

Cumhurbaşkanının görev süresinin dolması veya seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi ya da seçimlerin tamamlanamaması hâllerinde, yenisi göreve başlayıncaya kadar mevcut Cumhurbaşkanının görevi devam eder.

Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer.

2023 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ İKİNCİ TUR NE ZAMAN YAPILIR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Mart 2023'te imzalanan bir kararnameyle seçimlerin yenilenmesine karar verildi. Aynı gün Yüksek Seçim Kurulu genel seçimlerin ve cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunun 14 Mayıs'ta ve gerekirse cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun da 28 Mayıs'ta yapılmasına karar verdi.