14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için geri sayım devam ederken Konsensus Araştırma Şirketi'nin sahibi ve Genel Müdürü Murat Sarı, dikkat çeken bir çıkışa imza attı. Peki, Seçim ikinci tura kalır mı? Seçimin ikinci tura kalma ihtimali var mı? Ünlü anketçiden 14 Mayıs için iddialı çıkış!

Seçim ikinci tura kalır mı? Türkiye 14 Mayıs seçimlerine hazırlanırken, gündem siyasi gelişmelerle hareketleniyor. YSK; cumhurbaşkanı adaylığı için yarışacak isimleri Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan olarak açıkladı. Bu 4 ismin seçim çalışmaları dikkatle takip edilirken, anket şirketleri de analizlerini sürdürüyor. Peki, Seçim ikinci tura kalır mı? Seçimin ikinci tura kalma ihtimali var mı? Ünlü anketçiden 14 Mayıs için iddialı çıkış!

SEÇİM İKİNCİ TURA KALIR MI?

Geri sayım devam ederken Konsensus Araştırma Şirketi'nin sahibi ve Genel Müdürü Murat Sarı, dikkat çeken bir çıkışa imza attı. Sözcü'ye konuşan ve 33 senelik bir araştırmacı olarak seçimin ikinci tura kalmayacağını ifade eden Sarı, "Bu seçim 2'inci tura kalmayacak gibi gözüküyor. 'İspatla' derseniz ispatlayamam ama çok '2'inci tura kalacak' gibi bir hava yok ortada. Oyları birbirine çok yakın, 2 taraf da birinci turda bitmesi için elinden geleni yapacak ve biri geçecek. Çok net söylüyorum. Cumhurbaşkanlığı seçiminde 2. tura kalacak hava yok" ifadelerini kullandı.