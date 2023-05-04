Seçim ikinci tur ne zaman? 2023 seçimlerinde 2. tur olursa ne zaman yapılır?

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala vatandaşlar arama motorlarında Seçim 2.tura kalırsa ne zaman yapılır? sorusuna yanıt arıyor. Sayılı günlerin kaldığı 14 Mayıs 2023 seçimleri hakkında detaylar belli olmaya başladı. Milyonlarca vatandaşın oy kullanacağı seçim 2. tura kalırsa ne zaman yapılır? Türkiye 14 Mayıs'ta seçime gidecek ve vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, Seçim 2.tura kalırsa ne zaman yapılır? Seçim 2. tur ne zaman yapılacak?

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Seçim 2. tura kalırsa ne zaman olur? sorusu seçime kısa süre kalmasıyla beraber gündeme geldi. Seçime az zaman kala en çok merak edilenler arasında ise Seçim 2.tura kalırsa ne zaman yapılır? Seçim 2. tur ne zaman yapılacak? soruları yer aldı. Peki, Seçim 2.tura kalırsa ne zaman yapılır? Seçim 2. tur ne zaman yapılacak? Detaylar haberimizde...

SEÇİM 2. TURA KALIRSA NE ZAMAN OLUR?

2023 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi, 13. Türkiye cumhurbaşkanını belirlemek için en yapılacak seçimdir. 2023 Türkiye genel seçimleri ile aynı gün yapılacaktır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir konuşmasında 1950 seçimlerine atıfta bulunarak seçimlerin 14 Mayıs 2023'te yapılacağını açıkladı.

Seçimlerin ikinci tura kalması halinde ilk oylamayı takip eden ikinci Pazar günü yapılacak. Yani, seçim ikinci tura kalırsa 28 Mayıs Pazar günü bir oylama daha yapılacak.

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde yurt içinde toplam 190 bin 736 sandıkta, 60 milyon 904 bin 499 kişi oy kullanabilecek. Yurt dışında ise 4 bin 969 sandıkta 3 milyon 286 bin 786 kişi oy verebilecek.