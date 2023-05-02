Seçim hangi gün? 2023 Türkiye genel seçimleri hangi gün yapılacak?

2023 seçim hazırlıkları devam ederken, oy kullanmak isteyen vatandaşlar seçim hangi gün, sorusuna yanıt aradı. Peki, 2023 seçimleri hangi gün yapılacak? Cumhurbaşkanlığı seçimleri ne zaman yapılacak? 2023 seçimlerine kaç gün var?

Seçim hangi gün, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor.2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili için halk sandığa gidecektir. Peki, 2023 seçimleri hangi gün yapılacak? Cumhurbaşkanlığı seçimleri ne zaman yapılacak? 2023 seçimlerine kaç gün var?

SEÇİM HANGİ GÜN?

2023 Türkiye genel seçimleri, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak. Bu kapsamda Türkiye Büyük Millet Meclisinin 28. döneminin 600 yeni üyesinin belirlenecek. 2023 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu ile aynı gün yapılacaktır.

SEÇİM 2. TURA KAIRSA NE ZAMAN YAPILIR?

2023 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi, 13. Türkiye cumhurbaşkanını belirlemek için en yapılacak seçimdir. 2023 Türkiye genel seçimleri ile aynı gün yapılacaktır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir konuşmasında 1950 seçimlerine atıfta bulunarak seçimlerin 14 Mayıs 2023'te yapılacağını açıkladı.

Seçimlerin ikinci tura kalması halinde ilk oylamayı takip eden ikinci Pazar günü yapılacak. Yani, seçim ikinci tura kalırsa 28 Mayıs Pazar günü bir oylama daha yapılacak.

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde yurt içinde toplam 190 bin 736 sandıkta, 60 milyon 904 bin 499 kişi oy kullanabilecek. Yurt dışında ise 4 bin 969 sandıkta 3 milyon 286 bin 786 kişi oy verebilecek.

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI KİMLER?

Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı. Cumhur İttifakı'nın diğer bileşenleri Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Büyük Birlik Partisi (BBP), Erdoğan'ın adaylığını destekledi. 24 Mart'ta Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'da Cumhur İttifakı'na katıldıklarını ve seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Demokrat Parti, DEVA, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'nin üyesi olduğu altı muhalefet partisinin kurduğu Altılı Masa'nın adayı 13 Şubat tarihinde yapılacak olan toplantıda kararlaştırması bekleniyordu. Ancak 2023 Kahramanmaraş depremleri nedeniyle toplantı ertelendi. Millet İttifakı aday belirleme toplantısını 2 Mart tarihinde gerçekleştirdi. 3 Mart tarihinde Meral Akşener, İYİ Parti GİK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 2 Mart'taki toplantıda Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının onaylandığını açıkladı ve İYİ Parti'nin masadan ayrıldığını bildirdi. 3 gün sonra İYİ Parti, CHP ile yaptığı görüşmeler sonrası Altılı Masa'ya yeniden katıldı. Millet İttifakı, 6 Mart 2023 tarihinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortak cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve ATA İttifakı adayı Sinan Oğan, adaylık için başvuru yaptıklarını açıklamalarının ardından 100 bin imza toplayarak cumhurbaşkanı adayı oldular.

Siyasi partiler ve ittifakların, 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy pusulasında yer alacakları sıra kesinleşti. Buna göre, Cumhur İttifakı 6. sırada, Millet İttifakı ise 15. sırada yer alıyor.