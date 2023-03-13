2023 Seçimlerine geri sayım başladı. İnfakların yarışacağı seçimde Partiler Cumhurbaşkanı adaylarında açıklamasıyla seçime katılacak partilerin tespiti için gözler YSK çevrilmişti Beklenen açıklama YSK dan geldi. YSK 2023 seçimlerine 36 Partinin katılacağını duyurdu. Bu gelişmenin ardından İçişleri Bakanlığı Seçim Tedbirleri Genelgesi" adlı 81 ile genelge gönderdi. Peki, Seçim güvenliği nasıl sağlanacak? Seçim koordinasyon merkezi nedir İşte merak edilenler...

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "İçişleri Bakanlığı, Merkez/Taşra Teşkilatı Planlaması", "Oy Verme Günü Alınacak Tedbirler", "Oy Verme Günü ve Sonrasında Alınması Gereken Tedbirler" ve "Diğer Hususlar" konu başlıklarını içeren toplam 61 maddelik "Seçim Tedbirleri Genelgesi" gönderdi. Bu gelişmenin ardından 2023Seçimlerinde alınacak tedbirler vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Peki, Seçim güvenliği nasıl sağlanacak? Seçim koordinasyon merkezi nedir? Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimleri nasıl yapılacak? Oy verme işlemi ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde...

SEÇİM GÜVENLİĞİ NASIL SAĞLANACAK?

Seçim güvenliği kapsamında; 326.387 Emniyet Genel Müdürlüğü, 196.197 Jandarma Genel Komutanlığı, 2.800 Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 58.658 güvenlik korucusu ve 17.209 gönüllü güvenlik korucusu olmak üzere 601.251 personeli görevlendirildi. Ayrıca kolluk birimlerine ait 73 Helikopter, 8 Uçak, 61 İHA/İKU, 6.708 ZMA, 754 TOMA Aracı, 244 bot/gemi göreve hazır vaziyette bulunacak. Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı adayları, bakanlar ile siyasi partilerin genel başkanlarının katıldıkları seçim ziyareti ve faaliyetlerinde güvenliklerinin sağlanması için gerekli tedbirler en üst seviyede alınarak, titizlikle uygulanacak.

SEÇİM KORDİNASYON MERKEZİ NEDİR?

Görevli kurumlar arasında koordinasyon ve iş birliğinin sağlanması, ülke çapında seçimle ilgili her türlü tedbirin gözden geçirilmesi ve takibi, seçim ile ilgili olayların anlık paylaşımı, seçim takvimi süresince istihbar edilen olaylara ilişkin proaktif bir şekilde tedbirler geliştirilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı bünyesinde Seçim Koordinasyon Komisyonu oluşturuldu. Ayrıca tüm illerde Vali yardımcısı başkanlığında ve valilerce belirlenecek sayıda üyeden oluşan "Seçim Koordinasyon Merkezi" kuruldu. Bu merkezler Bakanlık Seçim Koordinasyon Komisyonu ile sürekli iletişim halinde bulunacak. Meydana gelen olayların anlık takip ve koordine edilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) ile 81 ilde bulunan GAMER'ler 7/24 esasına göre faaliyet gösterecek.

CUMHURBAŞKANI VE MİLETVEKLİ SEÇİMİLERİ NASIL YAPILACAK?

Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu en az 50+1 alan aday, Cumhurbaşkanı seçilir. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılır. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış iki aday katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday, Cumhurbaşkanı seçilir.

OY VERME İŞLEMİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında yapılacaktır.'İfadelerine yer verildi. Buna göre 2023 Genel Seçimlerinde oy verme işlemleri saat 08.00 -17.00 arası yapılacak. Oy sayım işlemleri saat 17.00 den sonra başlayacak.