Seçim günü yasaklarının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. 2023 Seçim yasakları saat kaçta başlayacak araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Seçim günü yasakları ne zaman, saat kaçta başlıyor? Seçim yasakları başladı mı? Seçim yasakları saat kaçta başlıyor? İşte detaylar...

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Cumhurbaşkanlığı 2.tur seçimine saatler kala kullanıcılar tarafından seçim günü yasakları araştırılıyor. Seçim yasakları saat kaçta başlayıp kaçta bitecek merak konusu oldu. Seçim yasaklarının neler olduğu araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Seçim günü yasakları ne zaman, saat kaçta başlıyor? Seçim yasakları başladı mı? Seçim yasakları saat kaçta başlıyor? Detaylar haberimizde...

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Seçim günü sabah 06.00'dan 24.00'e kadar alkol satışı yasak olacak, düğünler saat 18.00'den sonra yapılabilecektir. Saat 18.00'e kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılmasına da izin verilmeyecektir.

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI NELER?

298 sayılı Kanun'un 79'uncu ve 80'inci maddesi kararı gereğince YSK tarafından açıklanan yasaklar şöyle:

• Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak.

• Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.

• Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak.

• Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

• Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.

• YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak.

• Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

• Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

• Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler 28 Mayıs'ta da uygulanacak.

• Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak. Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.