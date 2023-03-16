Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri propaganda dönemine ilişkin usul ve esaslar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı seçiminde propaganda dönemi 31 Mart Cuma, milletvekili seçimleri için propaganda dönemi ise 18 Mart Cumartesi günü başlayacak. Peki, Seçim günü yasaklar neler olacak? Seçim günü saat kaça kadar oy verilecek? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

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Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçimi Kurulu Kararına göre, Seçim Başlangıç Takvimi 18 Mart 2023 olarak kabul edildi. 14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilk oylamada salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci oylama 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak. Peki, Seçim günü yasaklar neler olacak? Seçim günü saat kaça kadar oy verilecek? Cumhurbaşkanı adayları kimler? Detaylar haberimizde...

SEÇİM GÜNÜ YASKLAR NELER OLACAK?

Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak. Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.

Vatandaşların elektronik posta adreslerine, taşınabilir ya da sabit telefonlarına görüntülü, sesli veya yazılı mesaj göndermek suretiyle propaganda yapılaması yasak olacak. Ancak siyasi partiler kendi üyelerine sesli, görüntülü veya yazılı mesajları her zaman gönderebilecek.

YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler 28 Mayıs'ta da uygulanacak. Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak. Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.

Seçim zamanında genel yollar üzerinde, mabetlerde, kamu hizmeti görülen bina ve tesisler ile ilçe seçim kurullarınca gösterileceklerden başka meydanlarda toplu olarak sözlü propaganda yapılması yasak olacak. Fakültelerin, öğrenci yurtlarının, teknik ve idari birimlerin bulunduğu etrafı kapalı ve giriş çıkışların kontrollü yapıldığı üniversitelerin kampüslerindeki tüm açık ve kapalı alanların öğrenciler ve personel tarafından ortak alan olarak tamamen kamu hizmeti için kullanılmasından dolayı bu alanlarda seçim propagandası ve seçim toplantısı yapılamayacak.

SEÇİM GÜNÜ SAAT KAÇA KADAR OY VERİLEBİLECEK?

2023 Seçimlerinde vatandaşlar, 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü 08.00-17.00 saatleri arasında oy kullanabilecek. Oy sayımı işlemi saat 18.00 da başlayacak.

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI KİMLER?

14 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek 2023 Seçimlerde partilerin Cumhurbaşkanı adaylarda netleşmeye başladı. Cumhurbaşkanı adayları şu şekilde:

Mevcut cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı. Cumhur İttifakı'nın diğer bileşenleri Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Büyük Birlik Partisi (BBP), Erdoğan'ın adaylığını destekledi.

Millet itfasının Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçtaroğlu oldu. Kılıçtaroğlu'nun adaylığına İYİ Parti lideri Meral Akşener, Sadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamanoğlu, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Güntekin Uysal Kılıçtaroğlu'nun adaylığını desteklediklerini açıkladı.

CHP nin 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerde aday gösterdiği Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem ince partisinin Cumhurbaşkanı aday olduğunu açıkladı. Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan partisinin Cumhurbaşkanı aday olduğunu açıkladı.