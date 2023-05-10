Seçim günü sokağa çıkma yasağı var macı? Seçim günü yasakları ne? Seçim yasakları ne zaman başlıyor?

14 Mayıs seçimlerine çok kısa zaman kalmasıyla beraber vatandaşlar Seçim günü sokağa çıkma yasağı var mı? Seçim günü yasakları ne? Seçim yasakları ne zaman başlıyor? sorularını araştırıyor. Seçim yasaklarının duyurulmasıyla beraber gündeme gelen yasaklar hakkında araştırılan Seçim günü sokağa çıkma yasağı var mı? Seçim günü yasakları ne? Seçim yasakları ne zaman başlıyor? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

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Seçim günü sokağa çıkma yasağı var mı? sorusu merak ediliyor. Türkiye, 14 Mayıs Pazar günü seçime gidiyor. Ülkenin gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında seçim günü yasakları ve seçim günü sokağa çıkma yasağının olup olmadığı yer alıyor. Peki, Seçim günü sokağa çıkma yasağı var mı

SEÇİM GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

14 Mayıs seçimlerinde uygulanacak yasaklar arasında sokağa çıkma yasağı yok.

SEÇİM YASAKLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için seçim takvimi takip ediliyor. Yasaklar seçime 10 gün kala, 04.05.2023 tarihinde başladı.

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI NE?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde uygulanacak olan yasakları açıkladı. 298 sayılı Kanun'un 79'uncu ve 80'inci maddesi kararı gereğince YSK tarafından açıklanan yasaklar şöyle:

Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.

Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak.

Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.

YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler 28 Mayıs'ta da uygulanacak.

Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak. Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.