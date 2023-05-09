14 Mayıs 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine kısa bir süre kaldı. Bazı vatandaşlar tarafından Seçim günü silah taşımak yasak mı, cezası var mı? Oy verme günü silah taşımak suç mu? Merak ediliyor.

Seçim günü silah taşımak yasak mı? 14 Mayıs 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine kısa bir süre kaldı. Bazı vatandaşlar tarafından Seçim günü silah taşımak yasak mı, cezası var mı? Oy verme günü silah taşımak suç mu? Merak ediliyor. Detaylar...

SEÇİM GÜNÜ SİLAH TAŞIMAK YASAK MI?

298 sayılı Kanunun 79.maddesi gereği; "Oy verme günü, her ne suretle olursa olsun, ispirtolu içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit ispirtolu içki satılması, verilmesi, içilmesi yasaktır. Oy verme günü, bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalır. Eğlence yeri niteliğine haiz lokantalarda yalnız yemek verilir. Oy verme günü, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse, köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıyamaz."