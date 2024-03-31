Seçim günü Pazar kuruluyor mu? Seçim günü Pazar yerleri açık mı, yapılıyor mu?

Seçim günü Pazar kuruluyor mu? Sorusu, merak edilmekte. Kahramanmaraş, Rize ve Gaziantep'in de aralarında bulunduğu 32 ilde seçmenler saat 07.00 itibarıyla sandık başına giderken, İstanbul, Ankara ve İzmir'in bulunduğu 49 ilde ise oy verme işlemi saat 08.00'de başladı. Peki, Seçim günü Pazar kuruluyor mu? Seçim günü Pazar yerleri açık mı, yapılıyor mu?

SEÇİM GÜNÜ PAZAR KURULUYOR MU?

31 Mart Pazar günü Mahalli İdareler Seçimleri yapılacak olup, bu nedenle seçim gününde belirli düzenlemeler ve kısıtlamalar uygulanacaktır. Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışının yasak olacağı, silah taşınmasının sadece emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yasaklanacağı ve umumi eğlence yerlerinin kapalı olacağı belirtilmiştir. 31 Mart Pazar günü Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında Pazar yerleri ve marketler açık olacaktır.