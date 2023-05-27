14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. tura uzaması ile birlikte Seçim günü otobüsler çalışıyor mu? Sorusu gündeme geldi. Vatandaşlar Seçim günü otobüsler çalışıyor mu? sorusu ile birlikte seçim günü otobüslerin hizmet durumunu araştırıyor. Peki, Seçim günü otobüsler çalışıyor mu? Seçim günü otobüsler çalışacak mı? Otobüsler ücretli mi, ücretsiz mi olacak?

Pazar günü oy kullanmak için birçok farklı konumdan seyahat edecek olan vatandaşlar tarafından Seçim günü otobüsler çalışıyor mu? Sorusu merak ediliyor. Bu haberimizde merak edilmekte olan Seçim günü otobüsler çalışıyor mu? Sorusunu yanıtladık. Peki, Seçim günü otobüsler çalışıyor mu? Seçim günü otobüsler çalışacak mı? Otobüsler ücretli mi, ücretsiz mi olacak?

SEÇİM GÜNÜ OTOBÜSLER ÇALIŞIYOR MU?

Seçim günlerinde otobüs çalışma saatlerine ilişkin bir düzenleme bulunmuyor ve bu nedenle seçim günü otobüsler olağan şekilde hizmet vermeye devam edecek. Seçim günü otobüslerin ücretleri veya ücretsiz bir şekilde hizmet vermesine ilişkin bir açıklama duyurulmadı.

SEÇİM 3. TURA KALIR MI?

Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılır. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış bulunan iki aday katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur.

İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin ölümü veya seçilme yeterliğini kaybetmesi hâlinde, ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılır. Bunların dışındaki sebeplerle boşalma olması hâlinde ikame yoluna gidilemez.

Oylamalara tek adayla gidilmesi hâlinde, oylama referandum şeklinde yapılır. Aday geçerli oyların çoğunluğunu alması hâlinde Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. Oylamada, adayın geçerli oyların çoğunluğunu alamaması hâlinde seçim yenilenir.

Yeni seçilen Cumhurbaşkanı göreve başlayıncaya kadar görev süresi dolan Cumhurbaşkanının görevi devam eder.