2023 seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte merak edilen konuların başında seçim günü nişan ve düğün gibi kutlamaların yapılıp yapılamayağı sorusu oldu. Peki, Seçim günü nişan ve düğün yapılabilir mi? Oy verme günü düğün ve nişan yapmak yasak mı, belediyelerden nikah tarihi alınıyor mu? İşte detaylar...

Seçim günü düğün yapılır mı, yasağı var mı? Seçim günü nişan yapılır mı yasağı var mı? Seçim günü belediyelerde nikah kıyılıyor mu, yasak mı? merak edilen başlıklar arasında geliyor. Peki, Seçim günü nişan ve düğün yapılabilir mi? Oy verme günü düğün ve nişan yapmak yasak mı, belediyelerden nikah tarihi alınıyor mu? İşte ayrıntılar...

OY VERME GÜNÜ DÜĞÜN VE NİŞAN YAPILABİLİR Mİ? YASAKLARI VAR MI?

298 sayılı Kanunun 79.maddesi gereği; "Oy verme günü, her ne suretle olursa olsun, ispirtolu içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit ispirtolu içki satılması, verilmesi, içilmesi yasaktır. Oy verme günü, bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalır. Eğlence yeri niteliğine haiz lokantalarda yalnız yemek verilir. Oy verme günü, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse, köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıyamaz."

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2023 SEÇİMLER NE ZAMAN?

2023 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi, Türkiye cumhurbaşkanını belirlemek için 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak seçimdir. 2023 Türkiye genel seçimleri ile aynı gün yapılacaktır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir konuşmasında 1950 seçimlerine atıfta bulunarak seçimlerin 14 Mayıs 2023'te yapılabileceğinin işaretini vermiştir ve bazı muhalif partiler de bu tarihi seçim tarihi olarak kabul etmiştir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Mart 2023'te imzalanan bir kararnameyle seçimlerin yenilenmesine karar verildi. Aynı gün Yüksek Seçim Kurulu genel seçimlerin ve cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunun 14 Mayıs'ta ve gerekirse cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun da 28 Mayıs'ta yapılmasına karar verdi.