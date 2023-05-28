Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Seçim günü kahvehaneler kaça kadar kapalı? 28 Mayıs kahvehaneler kapalı mı, açık mı? Seçim günü kıraathaneler kaçta açılacak?

Seçim günü kahvehaneler kaça kadar kapalı? 28 Mayıs kahvehaneler kapalı mı, açık mı? Seçim günü kıraathaneler kaçta açılacak?

Gündem Haberleri

Seçim günü kahvehaneler açık mı kapalı mı sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. 28 Mayıs Pazar günü kahvehaneler kaçta açılacak merak konusu oldu. Peki, Seçim günü kahvehaneler kaça kadar kapalı? 28 Mayıs kahvehaneler kapalı mı, açık mı? Seçim günü kıraathaneler kaçta açılacak? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turunda vatandaşlar 08.00-17.00 saatleri arasında oylarını kullanabilecek. Seçim günü yasakları kapsamında kahvehaneler kapalı mı sorusu araştırılıyor. Kahvehaneler, 28 Mayıs Pazar günü açık olacak mı merak konusu oldu. Peki, Seçim günü kahvehaneler kaça kadar kapalı? 28 Mayıs kahvehaneler kapalı mı, açık mı? Seçim günü kıraathaneler kaçta açılacak? Detaylar haberimizde...

SEÇİM GÜNÜ KAHVEHANELER KAÇA KADAR AÇIK?

28 Mayıs günü saat 06.00'dan gece 00.00'a kadar alkollü içki satışı yapılamayacak. Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda sadece yemek verilebilecek.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

Seçim 2023 Gündem Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title