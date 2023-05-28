Seçim günü kahvehaneler açık mı kapalı mı sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. 28 Mayıs Pazar günü kahvehaneler kaçta açılacak merak konusu oldu. Peki, Seçim günü kahvehaneler kaça kadar kapalı? 28 Mayıs kahvehaneler kapalı mı, açık mı? Seçim günü kıraathaneler kaçta açılacak? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turunda vatandaşlar 08.00-17.00 saatleri arasında oylarını kullanabilecek. Seçim günü yasakları kapsamında kahvehaneler kapalı mı sorusu araştırılıyor. Kahvehaneler, 28 Mayıs Pazar günü açık olacak mı merak konusu oldu. Peki, Seçim günü kahvehaneler kaça kadar kapalı? 28 Mayıs kahvehaneler kapalı mı, açık mı? Seçim günü kıraathaneler kaçta açılacak? Detaylar haberimizde...

SEÇİM GÜNÜ KAHVEHANELER KAÇA KADAR AÇIK?

28 Mayıs günü saat 06.00'dan gece 00.00'a kadar alkollü içki satışı yapılamayacak. Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda sadece yemek verilebilecek.