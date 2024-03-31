Seçim günü internet kafeler açık mı? Sorusu, gündemde yer alıyor. Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başında. Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek. Peki, Seçim günü internet kafeler açık mı? Seçim günü internet kafeler kapalı mı, saat kaçta açılıyor/kapanıyor?

SEÇİM GÜNÜ İNTERNET KAFELER AÇIK MI?

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) tarafından alınan karar kapsamında tüm umumi eğlence mekânları oy verme süreci boyunca hizmet vermeye kapalı olacak. Buna göre tüm kafeler ve internet kafeler kapalı olacak. 31 Mart Pazar günü internet kafeler hizmet vermeyecektir. YSK seçim günü yasakları kapsamında uygulanmakta olan kararlar nedeniyle internet kafeler kapalı olacaktır.

SEÇİM HANGİ SAATLER ARASINDA YAPILACAK?

Kahramanmaraş, Rize ve Gaziantep'in de aralarında bulunduğu 32 ilde seçmenler saat 07.00 itibarıyla sandık başına giderken, İstanbul, Ankara ve İzmir'in bulunduğu 49 ilde ise oy verme işlemi saat 08.00'de başladı. YSK'nın kararıyla 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde oy verme saatleri belirlendi. 32 ilde oy verme saatleri 07.00-16.00 olarak değiştirildi, diğer illerde ise saatler 08.00-17.00 olarak açıklandı.