Seçim görevleri belli oldu mu ve 2023 seçim görevli ücretleri ne kadar, kaç TL olacağı merak ediliyor. 2023 seçimlerinde görev alacak olanlar, sandık görevlisi başvuruları açıklandı mı ve seçim görevleri belli oldu mu sorularına yanıt aranıyor. Peki, seçim görevleri belli oldu mu? 2023 seçim görevli ücretleri ne kadar, kaç TL?

2023 seçimlerinde cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili için halk sandığa gidecek. Sandık görevleri açıklandı mı ve seçim görevleri belli oldu mu soruları gündeme geliyor. Seçim görevleri belli oldu mu ve 2023 seçim görevli ücretleri ne kadar, kaç TL olacağı merak ediliyor. Seçim görevleri belli oldu mu? 2023 seçim görevli ücretleri ne kadar, kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

SEÇİM GÖREVLERİ BELLİ OLDU MU?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanan seçim görevleri henüz belli değildir. Görevde bulunacağı, sandık görevlileri listesi 1 Mayıs tarihinde belli olması bekleniyor.

2023 SEÇİM GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

14 Mayıs tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimleri için sandık görevlisi başvuru tarihleri henüz başlamadı. Bununla birlikte, YSK seçimde görevde bulunacaklar için henüz güncel ücretleri açıklamadı. Ancak, 2019 tarihinde gerçekleşen seçimde sandık görevlisi olarak görevde bulunan başkan ve üyelere 261 TL, siyasi parti temsilcilerine ise 130 TL ücretlendirme yapılmıştır.

SEÇİM GÖREVLİSİNİN GÖREVLERİ NELERDİR?