Seçim ertelendi mi ve 2023 seçimleri ertelenecek mi iddiaları doğru mu?

Türkiye yarın gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine kilitlenirken, seçim yasakları da saat 18.00 itibarıyla başladı. Buna göre propaganda yasağı 24 saat boyunca geçerli olacak. Yarın sabah 06.00'dan itibaren alkol satışı yapılamayacak. Kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Peki, Bununla beraber sosyal medyada yayılan seçim ertelenecek mi gibi iddialar tamamen asılsız olup seçimler demokrasi şöleni halinde geçecek.

SEÇİM ERTELENDİ Mİ?

Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi sonrası sosyal medyada Seçim ertelendi mi ve benzeri sorular gündeme gelmişti. Ancak böyle bir durum söz konusu değil ve ülkemiz bugün demokrasi şöleni yaşayarak iradesini seçimlere yansıtacak.