Türkiye artık ayların kaldığı Cumhurbaşkanlığı seçimine kilitlenirken, vatandaşların sandığa gideceği gün konusunda kamuoyuna yansıyan tarihlerden biri de 14 Mayıs 2023'dü. Seçim erkene mi alındı? Sorusu oldukça merak ediliyor. Peki, Seçim erkene mi alındı? Seçimler 14 Mayıs'ta mı? Cumhurbaşkanlığı seçimi 14 Mayıs'ta mı yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim tarihi sinyali!

Seçim erkene mi alındı? Sorusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs 1950'de Menderes'in "Yeter söz milletin" çıkışını hatırlatması üzerine 14 Mayıs ne oldu? 1950'de ne oldu soruları gündeme taşındı. Peki, Seçim erkene mi alındı? Seçimler 14 Mayıs'ta mı? Cumhurbaşkanlığı seçimi 14 Mayıs'ta mı yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim tarihi sinyali!

SEÇİM ERKENE Mİ ALINDI?

Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı seçimine gideceği tarih merak konusu olurken, bugün AK Parti'nin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan güçlü bir mesaj verdi. 14 Mayıs 1950'de Menderes'in "Yeter söz milletin" çıkışını hatırlatan Erdoğan, "Milletimiz 73 yıl sonra 6'lı masaya aynı gün 'Yeter' diyecek" diye konuştu. Erdoğan'ın bu çıkışı seçimin 14 Mayıs'ta yapılacağı şeklinde yorumlandı.

"RAHMETLİ MENDERES, 14 MAYIS'TA 'YETER SÖZ MİLLETİN DEMİŞTİ"

14 Mayıs 1950'de Adnan Menderes'in kazandığı seçimi hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Siyasetin günlük hercü merci içinde insanların söyledikleri sözler elbette önemlidir. Ancak aynı insanların sandık başında nelere bakacaklarıdır. Rahmetli Menderes 14 Mayıs'ta 'Yeter söz milletin' diyerek sandıktan ezici bir zaferle çıkmıştır. Aynı şekilde Rahmetli Özal, darbenin gölgesinde girdiği seçimde önemli bir başarı kazanmıştır.