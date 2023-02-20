Seçim Demirel kimdir? Spor gündeminin öne çıkan isimleri arasında yer alan Seçim Demirel hakkında Seçim Demirel kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Seçim Demirel hayatı merak ediliyor. Detaylar...

SEÇİM DEMİREL KİMDİR?

Seçim Demirel, 1976 yılında Malatya'da dünyaya gelmiştir. Seçim Demirel, Malatya İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. 9 sezon Süper Lig'de yardımcı hakem olarak görev alan alan Seçim Demirel, FIFA kokartı sahibi olmuştur. Ayrıca FIFA Dünya Kupası'nda maç yöneten ilk Türk kadın hakem de Seçim Demirel oldu. Seçim Demirel aynı zamanda birçok UEFA tarafından düzenlenen Avrupa maçında da görev aldı.