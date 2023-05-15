Türkiye genelinde oy sayımının başlamasıyla sonuçlar gelmeye başladı. Sandıkların yüzde 99'u açılırken vatandaşlar Seçim bitti mi? Sorusuna yanıt arıyor. Özellikle son oranlara doğru yavaşlayan veri girişi nedeniyle Seçim bitti mi? Sorusu merak ediliyor. Peki, Seçim bitti mi? Tüm sandıklar açıldı mı? Seçim tamamlandı mı?

Seçim bitti mi? Sorusu, özellikle son sandıklara gelinmesi ile birlikte çok yavaş işleyen bir süreç olmasından kaynaklı Seçim bitti mi? Sorusunun araştırılmasına sebebiyet veriyor. Türkiye'de dün milyonlarca vatandaş, cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimi için sandık başına gitti. Seçimlere büyük katılım sağlandı. Peki, Seçim bitti mi? Tüm sandıklar açıldı mı? Seçim tamamlandı mı?

SEÇİM BİTTİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 49.37, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 44.99, Sinan Oğan'ın oy oranı ise yüzde 5.21 olarak görülüyor. YSK Başkanı Yener son açıklamasında "Yurt içinde açılmayan sandık sayısı 27. Veri girişi devam ediyor" dedi.

AÇILMAYAN SANDIK SAYISI 27

Sandıkların büyük bir çoğunluğu açılırken son bilgileri veren YSK Başkanı Ahmet Yener, "Saat 9.45 itibariyle seçim sonuçlarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Yüzde 99'luk yurt içinde açılma vardır. Yurt içinde 27 adet sandık açılmadı. Yurt dışında 1529 yurt dışı açılmayan sandık bulunmakta. Bu verilere göre, saat 9.45 itibariyle Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 49,40; sayın Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,96; Sayın Sinan Oğan yüzde 5,2; Sayın Muharrem İnce ise yüzde 0,44 oy oranına sahiptir. Veri girişi devam etmektedir." ifadelerini kullandı.