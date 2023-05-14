Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, Türkiye genelinde büyük heyecanla devam etti. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Seçim bitti mi? 14 Mayıs seçim sonuçları ne zaman belli olacak? Seçim sandık sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? soruları yer aldı.

Seçim bitti mi? merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi hakkındaki detaylar merak edilmekte. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Seçim bitti mi? 14 Mayıs seçim sonuçları ne zaman belli olacak? Seçim sandık sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? soruları yer alıyor.

SEÇİM BİTTİ Mİ?

Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için, 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu. Yurt dışı temsilciliklerindeki oy verme işlemi 9 Mayıs'ta tamamlandı. Bulunduğu ülkede belirlenen sürede oy kullanamayanların gümrük kapılarında oy verme işlemleri de saat 17.00 itibarıyla bitti.

Bütün yayınlar, saat 21.00'den sonra serbest olacak ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek. İlk oylamada geçerli oylar ile salt çoğunluğun sağlanmaması halinde 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci oylamasına ilişkin hazırlanan seçim takvimi işleyecek. Cumhurbaşkanı adaylarından hiçbirinin salt çoğunluğu sağlayamaması halinde 28 Mayıs'ta ikinci tur oylama yapılacak. Bunun için daha önce YSK tarafından hazırlanan seçim takvimi işleyecek.