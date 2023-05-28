Seçim bitiş saati ne zaman ve 28 Mayıs Pazar seçim ne zaman, saat kaçta bitiyor merak ediliyor. 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşiyor. Seçmenler seçim bitiş saatini merak ediyor. Seçim bitiş saati ne zaman olduğu araştırılıyor. Peki, Seçim bitiş saati ne zaman? 28 Mayıs Pazar seçim ne zaman, saat kaçta bitiyor?

2023 seçim bitiş saati ne zaman olduğu ve 28 Mayıs Pazar seçim ne zaman, saat kaçta bitiyor gündeme geliyor. Seçmenler, seçim bitiş saatini sıklıkla araştırıyor. Seçim bitiş saati ne zaman ve 28 Mayıs Pazar seçim ne zaman, saat kaçta bitiyor merak ediliyor. Seçim bitiş saati ne zaman? 28 Mayıs Pazar seçim ne zaman, saat kaçta bitiyor? Detaylar haberimizdedir…

SEÇİM BİTİŞ SAATİ NE ZAMAN?

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sabah saat 08:00'de başlıyor 17:00'da sona eriyor.

28 MAYIS PAZAR SEÇİM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTİYOR?

28 Mayıs Pazar günü gerçekleşen seçim sabah saat 08:00'de başlıyor 17:00'da sona eriyor.

İlgili Haberler