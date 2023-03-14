Türkiye'de ittifakların yarışacağı 2023 seçimleri için geri sayım başladı. YSK nın seçim takvimini de açıklamasıyla süreç resmen başladı. Seçimleri için geri sayım devam ederken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Vatandaşlar ise kritik 2023 seçimleri öncesi partilerin oy oranlarını merak ediyor. Peki, Seçim barajını hangi partiler geçiyor? 2023 Seçimlerinde partilerin Cumhurbaşkanı adayları kimler? İşte merak edilenler...

2023 Seçimleri için geri sayım devam ederken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Açıklanan sonuçlar dikkat çekiyor. Vatandaşlar ise seçimler öncesi partilerin oy oranlarını merak ediyor. Peki, Seçim barajını hangi partiler geçiyor? Seçim barajı nedir? 2023 Seçimlerinde partilerin Cumhurbaşkanı adayları kimler? Seçim barajı nedir? Detaylar haberimizde...

SEÇİM BARAJI NEDİR?

6 Nisan 2022 ÇARŞAMBA. MADDE 1- 10/6/1983 tarihli ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "oyların %10'unu" ibaresi "oyların yüzde yedisini" şeklinde, aynı fıkrası ile üçüncü fıkrasında yer alan "yüzde onluk" ibareleri "yüzde yedilik" şeklinde değiştirilmiştir.

SEÇİM BARAJINI HANGİ PARTİLER GECİYOR?

Yapılan anketler sonucu AK Parti'nin yüzde 34.8, CHP'nin ise yüzde 25.5 ile ikinci sırada olduğu görüldü. Listenin üçüncü sırasında Meral Akşener'in liderliğini yaptığı İYİ Parti yüzde 13.4 almış görünüyor. Devamında ise yüzde 10.3 ile HDP yer alıyor. Sonuçlar incelendiğinde en dikkat çeken detay ise MHP'de görülüyor. Bahçeli'nin liderliğini yaptığı parti, anketlerin ortalamasında yüzde 6.9 alıyor. Buna göre MHP yüzde 7'lik seçim barajını geçememiş oluyor. Listenin devamında ise yüzde 1.9 ile DEVA Partisi, yüzde 1.5 ile Gelecek Partisi, yüzde 1.3 ile Zafer Partisi, yüzde 1.1 ile Yeniden Refah Partisi bulunuyor

SEÇİM PROPAGANDASI NE ZAMAN BAŞIYOR?

Seçim yasasının 49/II maddesine göre propaganda dönemi on gündür. Oy verme gününden önceki onuncu günün sabahı başlar ve oy verme gününden önceki günün saat 18.00'inde sona erer. Bu, aynı zamanda törenlere ve seçim yasaklarına ilişkin dönemdir.

2023 SEÇİMLERİNDE PARTİLERİN CUMHURBAŞKANI ADAYLARI KİMLER?

2023 Seçimlerine geri sayım başlarken Partilerin Cumhurbaşkanı adaylarımda netlik kazanmaya başladı. İşte 2023 Seçimlerde yarışa girecek Cumhurbaşkanı adayları şu şekilde: