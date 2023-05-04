14 Mayıs seçimlerine 10 gün kala bugün bir kısım seçim yasakları başlıyor. Peki Seçim anketi yapmak ve yayınlamak yasak mı? Seçim anketi açıklamak yasak mı?

Seçim anketi açıklamak yasak mı? 14 Mayıs seçimlerine 10 gün kala bugün bir kısım seçim yasakları başlıyor. Peki Seçim anketi yapmak ve yayınlamak yasak mı? Seçim anketi açıklamak yasak mı? Detaylar...

SEÇİM ANKETİ YAPMAK YASAK MI?

Yurt dışında hiçbir şekilde kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler ve mini referandum gibi yayınlar yapılamayacak. Kamuoyu araştırmaları ve anketlerin yayınlanması sırasında, araştırmanın hangi kuruluş tarafından yapıldığının, denek sayısının, araştırmanın kim tarafından finanse edildiğinin açıklanması gerekecek. Bu kurallara aykırılığın tespiti halinde, ilgisi itibariyle konu Cumhuriyet Başsavcılıkları, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne bildirilecek.

Devlet, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyelerle bunlara bağlı daire ve müesseseler, iktisadi devlet teşekkülleri ve bunların kurdukları müesseseler ve ortaklıkları ile diğer kamu tüzel kişilikleri, umumi menfaatlere hâdim cemiyetler ve Bankacılık Kanunu'na tabi teşekküllere ait kaynaklardan yapılan iş ve hizmetler dolayısıyla, (açılış ve temel atma dâhil) törenler tertiplenmesinin, nutuklar söylenmesinin, demeçler verilmesinin ve bunlar hakkında her türlü vasıtayla yayınlarda bulunulması yasaklanmıştır.