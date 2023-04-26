Seçim anket ortalamalası 2023! Anketlerde Erdoğan mı önde Kılıçdaroğlu mu önde? 2023 7 farklı anketin ortalamasında oylar yüzde kaç?
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Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gidiyor. 4 adayın yarışacağı cumhurbaşkanlığı seçimi için partiler çalışmalarına devam ederken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını yayınlamaya devam ediyor. Son 7 anketin ortalaması paylaşıldı. Peki, Anketlerde Erdoğan mı önde Kılıçdaroğlu mu önde? 2023 7 farklı anketin ortalamasında oylar yüzde kaç? İşte 2023 seçim anket ortalamalası...
Yapılan çalışmanın sonucuna göre; Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın 0.6 puan önünde bulunuyor. Seçim anket ortalamalası 2023! Anketlerde Erdoğan mı önde Kılıçdaroğlu mu önde? 2023 7 farklı anketin ortalamasında oylar yüzde kaç?
2023 ANKET ORTALAMASI NASIL?
Seçimler için geri sayım devam ederken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını paylaşmaya devam ediyor. Son olarak 25 Nisan itibariyle 7 farklı anket şirketinin cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tur anketinin ortalaması ele alındı. Ankette Kılıçdaroğlu'nun ortalaması 50.3, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortalaması ise 49.7 olarak belirlendi.
Yapılan 7 anketin ortalamasına göre Kılıçdaroğlu'nun oy ortalaması yüzde 50.3 olurken, Erdoğan'ın ortalaması ise yüzde 49.7 oldu.
İşte söz konusu çalışmada esas alınan anketler ve iki ismin oy oranları:
AKSOY:
- Kılıçdaroğlu %57,4
- Erdoğan %42,6
ASAL:
- Kılıçdaroğlu %48,6
- Erdoğan %51,4
AREA:
- Kılıçdaroğlu %50,7
- Erdoğan %49,3
GENAR:
- Kılıçdaroğlu %48,3
- Erdoğan %51,7
OPTİMAR:
- Kılıçdaroğlu %48,9
- Erdoğan %51,1
SAROS:
- Kılıçdaroğlu %50,3
- Erdoğan %49,7
SONAR:
- Kılıçdaroğlu %47,9
- Erdoğan %52,1
7 anketin ortalaması:
- Kılıçdaroğlu %50,3
- Erdoğan %49,7