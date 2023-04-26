Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gidiyor. 4 adayın yarışacağı cumhurbaşkanlığı seçimi için partiler çalışmalarına devam ederken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını yayınlamaya devam ediyor. Son 7 anketin ortalaması paylaşıldı. Peki, Anketlerde Erdoğan mı önde Kılıçdaroğlu mu önde? 2023 7 farklı anketin ortalamasında oylar yüzde kaç? İşte 2023 seçim anket ortalamalası...

Yapılan çalışmanın sonucuna göre; Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın 0.6 puan önünde bulunuyor. Seçim anket ortalamalası 2023! Anketlerde Erdoğan mı önde Kılıçdaroğlu mu önde? 2023 7 farklı anketin ortalamasında oylar yüzde kaç?

2023 ANKET ORTALAMASI NASIL?

Seçimler için geri sayım devam ederken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını paylaşmaya devam ediyor. Son olarak 25 Nisan itibariyle 7 farklı anket şirketinin cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tur anketinin ortalaması ele alındı. Ankette Kılıçdaroğlu'nun ortalaması 50.3, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortalaması ise 49.7 olarak belirlendi.

Yapılan 7 anketin ortalamasına göre Kılıçdaroğlu'nun oy ortalaması yüzde 50.3 olurken, Erdoğan'ın ortalaması ise yüzde 49.7 oldu.

İşte söz konusu çalışmada esas alınan anketler ve iki ismin oy oranları:

AKSOY:

Kılıçdaroğlu %57,4

Erdoğan %42,6

ASAL:

Kılıçdaroğlu %48,6

Erdoğan %51,4

AREA:

Kılıçdaroğlu %50,7

Erdoğan %49,3

GENAR:

Kılıçdaroğlu %48,3

Erdoğan %51,7

OPTİMAR:

Kılıçdaroğlu %48,9

Erdoğan %51,1

SAROS:

Kılıçdaroğlu %50,3

Erdoğan %49,7

SONAR:

Kılıçdaroğlu %47,9

Erdoğan %52,1

7 anketin ortalaması: