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Seçim anket ortalamalası 2023! Anketlerde Erdoğan mı önde Kılıçdaroğlu mu önde? 2023 7 farklı anketin ortalamasında oylar yüzde kaç?

Seçim anket ortalamalası 2023! Anketlerde Erdoğan mı önde Kılıçdaroğlu mu önde? 2023 7 farklı anketin ortalamasında oylar yüzde kaç?

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Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gidiyor. 4 adayın yarışacağı cumhurbaşkanlığı seçimi için partiler çalışmalarına devam ederken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını yayınlamaya devam ediyor. Son 7 anketin ortalaması paylaşıldı. Peki, Anketlerde Erdoğan mı önde Kılıçdaroğlu mu önde? 2023 7 farklı anketin ortalamasında oylar yüzde kaç? İşte 2023 seçim anket ortalamalası...

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Yapılan çalışmanın sonucuna göre; Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın 0.6 puan önünde bulunuyor. Seçim anket ortalamalası 2023! Anketlerde Erdoğan mı önde Kılıçdaroğlu mu önde? 2023 7 farklı anketin ortalamasında oylar yüzde kaç?

2023 ANKET ORTALAMASI NASIL?

Seçimler için geri sayım devam ederken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını paylaşmaya devam ediyor. Son olarak 25 Nisan itibariyle 7 farklı anket şirketinin cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tur anketinin ortalaması ele alındı. Ankette Kılıçdaroğlu'nun ortalaması 50.3, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortalaması ise 49.7 olarak belirlendi.

Yapılan 7 anketin ortalamasına göre Kılıçdaroğlu'nun oy ortalaması yüzde 50.3 olurken, Erdoğan'ın ortalaması ise yüzde 49.7 oldu.

İşte söz konusu çalışmada esas alınan anketler ve iki ismin oy oranları:

Seçim anket ortalamalası 2023! Anketlerde Erdoğan mı önde Kılıçdaroğlu mu önde? 2023 7 farklı anketin ortalamasında oylar yüzde kaç?

AKSOY:

  • Kılıçdaroğlu %57,4
  • Erdoğan %42,6

ASAL:

  • Kılıçdaroğlu %48,6
  • Erdoğan %51,4

AREA:

  • Kılıçdaroğlu %50,7
  • Erdoğan %49,3

GENAR:

  • Kılıçdaroğlu %48,3
  • Erdoğan %51,7

OPTİMAR:

  • Kılıçdaroğlu %48,9
  • Erdoğan %51,1

SAROS:

  • Kılıçdaroğlu %50,3
  • Erdoğan %49,7

SONAR:

  • Kılıçdaroğlu %47,9
  • Erdoğan %52,1

7 anketin ortalaması:

  • Kılıçdaroğlu %50,3
  • Erdoğan %49,7
Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Seçim 2023 Gündem Politika Haberler

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