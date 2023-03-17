2023 seçimine kısa bir süre kala vatandaşların gündeminde seçim gününe dair detaylar yer aldı. En çok merak edilenler arasında Seçim adresi sorgulama nereden, nasıl yapılır? 2023 Seçimde oyumu nerede kullanacağım? Seçim adresleri belli oldu mu? soruları yer alıyor.

Depremzedeler nasıl oy kullanacak? 17 Mart gün sonuna kadar adres beyanı yapmayan sandığa gidemeyecek

Türkiye 14 Mayıs'ta seçime gidiyor. 2023 seçimine az zaman kalmasıyla beraber merak edilenler arttı. Vatandaşların arama motorlarında arattıkları sorular arasında ise Seçim adresi sorgulama nereden, nasıl yapılır? 2023 Seçimde oyumu nerede kullanacağım? Seçim adresleri belli oldu mu? soruları yer aldı. İşte detaylar...

SEÇİM ADRESİ SORGULAMA NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Seçim adresi sorgulamak için Tc kimlik numaranız ile E- Devlet veya YSK siteleri üzerinden sorgulama yapabilirsiniz.