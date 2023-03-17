Üye Girişi
Haberi Paylaş

Seçim adresi sorgulama nereden, nasıl yapılır? 2023 Seçimde oyumu nerede kullanacağım? Seçim adresleri belli oldu mu?

Gündem Haberleri

Seçim adresi sorgulama nereden, nasıl yapılır? 2023 Seçimde oyumu nerede kullanacağım? Seçim adresleri belli oldu mu?

2023 seçimine kısa bir süre kala vatandaşların gündeminde seçim gününe dair detaylar yer aldı. En çok merak edilenler arasında Seçim adresi sorgulama nereden, nasıl yapılır? 2023 Seçimde oyumu nerede kullanacağım? Seçim adresleri belli oldu mu? soruları yer alıyor.

Seçim öncesi bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonominin başına Mehmet Şimşek'i getirecekSeçim öncesi bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonominin başına Mehmet Şimşek'i getirecek
Depremzedeler nasıl oy kullanacak? 17 Mart gün sonuna kadar adres beyanı yapmayan sandığa gidemeyecekDepremzedeler nasıl oy kullanacak? 17 Mart gün sonuna kadar adres beyanı yapmayan sandığa gidemeyecek
Muharrem İnce: Durumu değerlendiriyorum, günü geldiğinde Kemal Bey lehine çekilirimMuharrem İnce: Durumu değerlendiriyorum, günü geldiğinde Kemal Bey lehine çekilirim

Türkiye 14 Mayıs'ta seçime gidiyor. 2023 seçimine az zaman kalmasıyla beraber merak edilenler arttı. Vatandaşların arama motorlarında arattıkları sorular arasında ise Seçim adresi sorgulama nereden, nasıl yapılır? 2023 Seçimde oyumu nerede kullanacağım? Seçim adresleri belli oldu mu? soruları yer aldı. İşte detaylar...

SEÇİM ADRESİ SORGULAMA NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Seçim adresi sorgulamak için Tc kimlik numaranız ile E- Devlet veya YSK siteleri üzerinden sorgulama yapabilirsiniz.

E- DEVLET SEÇİM ADRESİ SORGULAMA EKRANI!

Seçim Sonuçları

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Seçim 2023 Gündem Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title