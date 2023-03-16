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2023 seçimlerinde oy kullanacak olan vatandaşlar Seçim adres değişikliği son tarih ne zaman? 2023 Seçim adres yeri değiştirme nasıl, nereden yapılır? sorularını araştırıyor. Adres değişikliği yapacak vatandaşların merak ettiği Seçim adres değişikliği son tarih ne zaman? 2023 Seçim adres yeri değiştirme nasıl, nereden yapılır? sorularının yanıtı haberimizde.

SEÇİM ADRES DEĞİŞİKLİĞİ SON TARİH NE ZAMAN?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü; asrın afetinin ardından evlerinden taşınmak zorunda kalan depremzede vatandaşlarıızın, oy kullanabilmeleri için taşındıkları diğer il veya ilçelerin yanı sıra aynı il veya ilçe içinde de olsa yurt, otel, pansiyon, konteyner, çadır, huzurevi gibi geçici yerlerde de olsa bulundukları şehirdeki nüfus müdürlüklerine bildirmesi uyarısında bulundu.

Yeni adres beyanlarının 17 Mart 2023 saat 23.59'a kadar nüfus müdürlüklerinin yanı sıra e-Devlet ve Nüfusmatikler üzerinden yapılabileceği vurgulandı. 18 Mart 2023'ten itibaren ise adres beyanına dair işlemler ilçe seçim kurullarının kararı ile yapılabilecek.