13. Cumhurbaşkanı ve TBMM 28. Dönem Milletvekilleri seçimlerine yoğun bir katılım gerçekleştirildi. Oy sayma işlemi hızla devam ederken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bir kez daha kameralar karşısına geçti. İki isim seçimlere ilişkin ellerinde olan verilere göre son durumu paylaştı. Seçim 2.tura mı kaldı? Seçim ilk turda bitmedi mi?

Türkiye genelinde açılan sandık oranı yüzde 90'ları aşarken Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu bir kez daha kameralar karşısına geçti. AA'nın manipülasyon yaptığını belirten ikili, ellerindeki verileri paylaştı. Yavaş, "Kılıçdaroğlu'nun oyu 47.7, sayın Erdoğan'ın oyu yüzde 45.8'dir. Sayın genel başkanımız önde bitirecek, ikinci tura kalma ihtimali yüksek" dedi. Seçim 2.tura mı kaldı? Seçim ilk turda bitmedi mi?

SEÇİM 2.TURA MI KALDI?

İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Demokratik tariflerden asla uzaklaşmıyoruz, hakkımızı arıyoruz. Bu ülkenin bakanları makam araçlarıyla siyasi propaganda yaptılar. Gerçekler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Yüzde 60'larda başlayan manipülasyon 49'larda. Sisteme hala girişi yapılmayan 7,5 milyon oy var. Bunlar güçlü olduğumuz sandıklarda. Asla vazgeçmeyeceğiz. "

"BİZ DAHA TEDBİRLİYİZ"

Yavaş ise "Anadolu Ajansı verileriyle ilgili söylenenleri eleştiriyorlar ama haksızlar. Ben 2014 seçimlerinde de yaşadım saatlerce veri akışı gelmedi. Biz daha tedbirliyiz ıslak imzalar üzerinde konuşuyoruz. Ankara'da 11 defa sayılan bölgeler var. Ankara'da 4 bin tane, Antalya'da bin tane ıslak imzalı veri gelmedi." dedi.

"İKİNCİ TURA KALMA İHTİMALİ YÜKSEK"

Ellerindeki verilere göre seçime ilişkin son durumu paylaşan Yavaş, "Islak imzalı yüzde 67.7'dir. 19 milyon 86 bindir. Oransal olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nun oyu 47.7, sayın Erdoğan'ın oyu yüzde 45.8'dir. İstanbul seçimlerinde her tarafı bilboardla donattılar bu milli irade olmuyor. Sonuçları bekleyeceğiz. Bir oyun bile hakkını aramak sonuna kadar bizim görevimizdir. Islak imzalı verileri elde edemememizin nedeni de oyumuzun yüksek çıktığı yerlerdir. Sayın genel başkanımız önde bitirecek, ikinci tura kalma ihtimali yüksek. Onu da söyleyeyim." ifadelerini kullandı.